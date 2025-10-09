為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    二寮死亡車禍爆案外案！無照猴討債毆車主押走馬3 一開走就撞死友人

    2025/10/09 16:27 即時新聞／綜合報導
    肇事的馬自達3轎車竟是無照蘇男討債所得。（資料照）

    肇事的馬自達3轎車竟是無照蘇男討債所得。（資料照）

    台南市左鎮二寮日前發生死亡車禍，1名18歲蘇姓男子無駕照開馬自達轎車上山，不慎撞死同行、同樣無照騎機車的17歲楊姓少年，現又牽扯出案外案，肇事馬自達3轎車竟是蘇男討債所得，車主出面稱遭毆決定「押車抵債」，不料車子才剛被蘇男開走就肇事。

    綜合媒體報導，4日蘇男無照駕駛一輛馬自達3載著妹子在路上飆車，過彎時疑車速過快失控，追撞同行的機車，17歲楊男當場噴飛撞到路邊護欄，機車支離破碎，送醫後宣告不治，蘇男和同車乘客也受傷，同行女生還在IG限時動態PO出楊男倒在血泊中瀕死照片，眾人還一臉嘻笑的在醫院拍限動，向好友報平安，遭大批網友撻伐。

    無照蘇男稱車輛為借來的，警方聯繫車主說明，22歲鄭姓車主出面表示，日前因欠前女友2.1萬元，蘇男代出頭討債，雙方相約黃金海岸談判，豈料過程中發生口角衝突，他遭毆打，最後同意暫時「以車抵債」，等到11月底前還清債務後再取回車輛。

    不料車才剛被蘇男開走3個小時後就出事害命，車主聲稱「根本不知道會出這種事」，是否會有連帶責任還有待檢警進一步釐清。

