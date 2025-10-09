BMW毒駕撞進茶行 兒泣訴「醫生說媽媽腰斷了救不回來 要我放手…」

老婦女兒認屍時神情哀慟。（民眾提供）

一輛BMW轎車今（9日）凌晨突然失控，撞進台中西區五權路上一間茶葉行店內，當時87歲張李姓老母與61歲張姓兒子正熟睡，猛烈撞擊瞬間，讓睡下舖的母親當場腰斷身亡，今天下午相驗時，女兒到場認屍悲慟哭到癱軟，場面令人鼻酸。

張姓兒子泣訴，凌晨3點多突聽見「砰！」一聲巨響，整個人被震飛，後腦當場撞傷縫了4針，一度昏迷不醒，醒來時見警消搶救，母親已滿身鮮血被抬出，「醫生說媽媽腰斷了救不回來，要我放手…」他紅著眼眶說，再難過也只能接受，但內心依舊難以面對突如其來的噩耗。

他說，這間茶行才剛在9月搬遷開幕，沒想到短短一個多月就慘遭撞毀，損失粗估高達兩三百萬元，母親年邁行動不便，他為方便照顧才在店後房間鋪設上下舖，沒想到成了天人永隔悲劇現場。

今天下午檢方會同法醫相驗時，張婦女兒神情哀傷到場協助，當得知肇事者疑毒駕開車時，情緒瞬間崩潰，只低聲說「沒心情受訪」，在確認遺體後哭到雙腿發軟，需旁人攙扶離開，親友見狀無不哀慟說，原本平凡的夜晚，竟在一場突如其來的暴衝中，讓這個家庭陷入永遠的傷痛。

肇事的劉姓男子（43歲）駕駛藍色BMW沿五權西路高速行駛，行經五權路口時突然暴衝，直接撞破門與玻璃櫃，一路撞入臥室，衝力之大讓牆面全數崩塌，警方初步調查，劉男疑似毒駕，案情持續釐清中。

老婦女兒哭到雙腿發軟，需旁人攙扶離開。（民眾提供）

