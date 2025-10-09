為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    採樣出包！中火放流水超標遭罰36萬抗告 中市府敗訴：強化稽查程序

    2025/10/09 16:13 記者蔡淑媛／台中報導
    中火日前遭台中市環保局稽查檢出放流超標，法院認為採檢無法排除污染可能性，判台電勝訴，市府應撤銷罰款36萬。（記者蔡淑媛攝）

    中火日前遭台中市環保局稽查檢出放流超標，法院認為採檢無法排除污染可能性，判台電勝訴，市府應撤銷罰款36萬。（記者蔡淑媛攝）

    台中火力發電廠日前遭台中市環保局稽查檢出放流水「化學需氧量測驗值」超標4倍、遭罰36萬，台電認為自設儀器從未超標，提出抗告，法院則勘驗影像發現環保局採樣時手指跟水桶綁帶反覆接觸水樣，無法排除污染可能性，判台電勝訴，應撤銷罰款36萬元處分。對此，中市府回應，尊重判決結果，不會上訴，將強化稽查程序。

    環保局稽查人員日前在中火放流口採樣檢測，發現放流水的「化學需氧量」檢測值為421mg/L，該數值標準為100mg/L，依水污染防治法裁處台電36萬元罰鍰；台電認為中市府採樣檢測有瑕疵，且稽查當日並未通知電廠人員到場，以確保樣品有無遭受污染，並調出現場影像發現採樣人員在採樣時手指及水桶綁帶接觸樣品等問題。

    中火提出電廠有設置線上監測儀器，只要放流水數值超過90mg/L，就會回流到調勻池重新處理，稽查前後連續監測數據，從來沒有超過40mg/L，稽查當日數值為14.6mg/L，與中市府採樣結果的421mg/L落差極大。

    台中高等行政法院地方庭經勘驗影像，發現稽查人員用黑色綁帶繫上水桶手動採樣，過程中水桶跟綁帶都有接觸過地面，採樣瓶也曾置於地面；另採樣人員有以腳踩過綁帶，該綁帶又浸入水桶內，採樣人員手指也曾接觸過水桶內。至於採樣瓶雖然有洗滌過，但是瓶蓋直接置於地面又蓋上，確實無法排除採樣水已經遭到污染的可能。

    環保局表示，中火為台中廢水排放量最大的污染源，自2018年起廢水超標達14次，環保局依法開罰累計逾8714萬元，全數經法院判決有效，僅有此次採樣程序因有疑義而敗訴；法院判決採樣做法有疑義，環保局已將該案納入內部教育訓練教材，全面強化採樣程序及樣品保存作業，未來將持續依法行政，督促事業單位守法。

    台電副總經理蔡志孟指出，中火監測放流水內控嚴格，稽查當日數值結果與中市府採樣結果差距甚大，而且平常監測數值也未如此高過，認為不是儀器失準就是採檢有問題，因此提出抗告，也提出現場影像勘驗。

    蔡志孟強調，中火接受檢測，不會逃避，有問題就會改進，要合乎規定，如果發現檢測有疑慮，也會力求真相，找出原因。

