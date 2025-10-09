新北警查緝大麻逮70人 保溫杯也成吸食器

警方扣回1350公克等各式證物。（記者徐聖倫攝）

新北市刑警大隊延續全國查緝大麻專案，前日查緝70人到案，扣回超過1公斤大麻煙葉、煙彈等，其中以白領階級居多，還有文字工作者表示，為了靈感所以才吸食大麻。本次警方查獲「保溫杯」型的吸食器，更能掩人耳目，緝毒犬也發揮非常大的作用，讓犯嫌藏在隱匿處的大麻無所遁形。

警方指出，大麻在國內愈趨氾濫的原因，除部分名人網紅分享施用大麻之經驗，易導致年輕族群間產生「共享機制」外，許多大麻施用族群傾向在網路上組成同好社團、群組，以暗語進行大麻交易及利用虛擬貨幣支付，規避檢警查緝。

新北市刑大延續上一波專案線索，以及多方檢舉，經過長期蒐證，前日前往新北市雙和、土城、板橋、淡水等多地進行查緝，一共逮捕70人到案，查扣大麻煙葉1350公克、大麻煙彈70顆。

警方調查，這些人多半是白領階級居多，且多半沒有前科，其中還有文字或創意工作者，他們供稱需要靈感，所以才吸食大麻。警方說，本次查緝不易，有賴緝毒犬協助，能夠找到藏在深處的大麻；另吸食器現在也使用各種偽裝，包含保溫瓶、易拉罐等，藏匿於日常生活中。

本次查緝的70人警方依毒品罪嫌送辦，警方呼籲，毒品犯罪與財產犯罪、暴力犯罪皆密切相關，吸毒者所造成的各種經濟與社會間接成本更是難以估計，打擊毒品犯罪沒有假期，新北警勢必全力守護治安與所有市民的健康。

警方帶著緝毒犬搜查大麻。（記者徐聖倫翻攝）

刑大偵三隊隊長賴陽壬解釋吸食器被做成保溫杯，企圖掩人耳目。（記者徐聖倫攝）

保溫杯型的吸食器。（記者徐聖倫攝）

