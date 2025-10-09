為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    社群瘋傳「5男2女學生不正當行為」薇閣中學斥謠言：追究法律責任

    2025/10/09 15:32 記者甘孟霖／台北報導
    近日社群平台盛傳，台北市老牌私立薇閣中學有5男2女學生不當交流「弄出人命」。對此，薇閣中學指出，相關訊息均屬謠言，不實言論影響學生聲譽，今（9日）已至北投分局報案。（擷取自google街景）

    近日社群平台盛傳，台北市老牌私立薇閣中學有5男2女學生不當交流「弄出人命」。對此，薇閣中學指出，相關訊息均屬謠言，不實言論影響學生聲譽，今（9日）已至北投分局報案。（擷取自google街景）

    近日社群平台上盛傳，台北市老牌私立薇閣中學有5男2女學生不當交流「弄出人命」。對此，薇閣中學指出，相關訊息均屬謠言，不實言論影響學生聲譽，今（9日）已至北投分局報案。

    薇閣中學聲明指出，針對近日社群媒體流傳有5男2女學生在校有不當行為，後果嚴峻，導致學生轉學等，均屬謠言。不實言論已經嚴重影響傷害學生聲譽，今日學校已至北投分局報案，對於編造、流傳、轉發不實言論者追究法律責任。

    校方強調，絕不容忍任何形式的網路霸凌、不實資訊的散布或人身攻擊，學校已即刻啟動校安機制，將針對散播、轉傳不實內容者，依校規及相關法令研議處理。

    校方提醒全體師生與社會大眾，網路言論雖自由，但應以事實為基礎，以尊重為前提，未經查證的謠言轉傳，皆可能觸法並造成他人無法挽回的傷害。

    學校呼籲，社群使用者應立即停止轉傳不實內容，並刪除已發布的貼文或留言，共同維護校園的純淨與尊重，以理性與同理心，杜絕謠言，守護學生基本人權與心理安全。

    薇閣中學聲明。（薇閣中學提供）

    薇閣中學聲明。（薇閣中學提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播