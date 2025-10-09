社群瘋傳「5男2女學生不正當行為」薇閣中學斥謠言：追究法律責任

近日社群平台盛傳，台北市老牌私立薇閣中學有5男2女學生不當交流「弄出人命」。對此，薇閣中學指出，相關訊息均屬謠言，不實言論影響學生聲譽，今（9日）已至北投分局報案。（擷取自google街景）

近日社群平台上盛傳，台北市老牌私立薇閣中學有5男2女學生不當交流「弄出人命」。對此，薇閣中學指出，相關訊息均屬謠言，不實言論影響學生聲譽，今（9日）已至北投分局報案。

薇閣中學聲明指出，針對近日社群媒體流傳有5男2女學生在校有不當行為，後果嚴峻，導致學生轉學等，均屬謠言。不實言論已經嚴重影響傷害學生聲譽，今日學校已至北投分局報案，對於編造、流傳、轉發不實言論者追究法律責任。

校方強調，絕不容忍任何形式的網路霸凌、不實資訊的散布或人身攻擊，學校已即刻啟動校安機制，將針對散播、轉傳不實內容者，依校規及相關法令研議處理。

校方提醒全體師生與社會大眾，網路言論雖自由，但應以事實為基礎，以尊重為前提，未經查證的謠言轉傳，皆可能觸法並造成他人無法挽回的傷害。

學校呼籲，社群使用者應立即停止轉傳不實內容，並刪除已發布的貼文或留言，共同維護校園的純淨與尊重，以理性與同理心，杜絕謠言，守護學生基本人權與心理安全。

