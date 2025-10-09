為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中「咬人狗坑」賞夜景變調！互看不順眼尾隨7打2 圍毆畫面曝

    2025/10/09 15:21 記者許國楨／台中報導
    廖男一方7人在超商前痛毆對方。（民眾提供）

    廖男一方7人在超商前痛毆對方。（民眾提供）

    台中市廖姓年輕人一行7人，今天凌晨到太平山區「咬人狗坑」看夜景，僅因與另兩名男子互看不順眼口角，竟一路尾隨下山到超商前，暴力相向打踹對方並揮舞球棒砸地威脅，警方啟動快打警力，短短1小時內將廖男7名涉案人全數逮獲，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦。

    這起事件發生在今（9）日凌晨2時許，地點於台中市太平區中山路一間超商前，相關監視器畫面顯示，兩名男子遭多名男子圍毆、腳踹，還有人持球棒朝地面猛砸威嚇，行兇者隨後分騎多輛機車離開，還有人未戴安全帽、甚至三貼逃逸，囂張行徑令人咋舌。

    經查雙方互不相識，廖姓男子（18歲）等7人與吳、陳姓男子（皆18歲），當晚都前往太平「咬人狗坑」山區賞夜景，雙方疑「互看不順眼」發生口角，廖男等人心生不滿，竟一路尾隨下山，抵達中山路超商前動手，造成兩名被害人輕傷。

    太平分局獲報立即啟動「快打部隊」，出動7車16名警力趕往現場，由於行兇者已逃逸，立即成立專案小組過濾監視器，以車追人，於凌晨3時許將廖男等7人全數查緝到案，全案詢後依刑法妨害秩序（聚眾鬥毆）、傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦，另逃逸過程中違規「超載、跨越雙黃線及未戴安全帽」，將分別依《道路交通管理處罰條例》，開罰最高1800元、500元與600元不等。

    廖男一方逞凶後騎機車三貼逃逸。（民眾提供）

    廖男一方逞凶後騎機車三貼逃逸。（民眾提供）

