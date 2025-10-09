擅查地政資料、違法代辦助地主取得農舍許可 壯圍鄉公所職員起訴

宜蘭縣壯圍鄉公所工務課簡姓職員涉利用職權，協助18名不符合資格的屋主取得農舍興建許可；新北地檢署（見圖）依刑法洩密、偽造文書、詐欺得利及違反個人資料保護法罪嫌，起訴簡男、地主、仲介及農產品零售商李姓實際負責人共4人。（資料照）

宜蘭縣壯圍鄉公所工務課簡姓職員涉利用職權查詢土地地政資料及地主個資，並夥同農產品零售商，出示不實收購內容的農產品銷售證明，協助18名不符合資格的屋主取得農舍興建許可；新北地檢署依刑法洩密、偽造文書、詐欺得利及違反個人資料保護法罪嫌，起訴簡男、地主、仲介及農產品零售商李姓實際負責人共4人。

檢方調查，簡男因負責經辦路權及都市計畫業務，取得查詢「地政資訊網際網路服務作業系統」權限；2017至2022年間，宜蘭員山鄉1名郭姓地主為整合鄰地、以便售出土地獲得高額利潤，請託簡男幫忙，簡男則涉登載不實查詢事由：「工程勘查、無農舍套繪查詢」，跨區查詢多筆地政資料，再將含有各地主身分資料、土地權利等資訊文書交給郭男使用。

不僅如此，另一名郭姓仲介受人委託欲購買壯圍鄉一塊土地而找上簡幫忙，簡男則涉登載「無農舍查詢」不實申請事由，違法查詢地政資料交給郭男使用。

檢方還查出，簡男私下兼職接受他人委託辦理宜蘭地區農舍興建資格申請、農舍設計規劃、辦理農舍建照與使照申請、農地用地作農業設施使用申請相關作業；他涉嫌從2021至2023年間，明知有18位想申請農舍興建或農許使用的民眾，並未實際繳售交付自產的稻穀、高麗菜、高麗菜乾、蘿蔔乾等農產品給農產品零售業者，竟夥同業者以不實銷售農產品證明文件，助這18人通過審查，取得興建農舍或農許資格。

檢方認為，簡男知法犯法、中飽私囊，犯罪期間歷時甚長，經手違法代辦案件諸多，顯是熟悉法規流程而長期經營，惡性重大，對公務員廉潔性戕害甚深，針對他擅查地政資料部分，請法院從重量刑，協助違法興建農舍部分求刑3年。

