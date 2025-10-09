趁國外出差撿屍年輕OL 男同事乘機性交罪起訴

吳姓男子趁到國外出差時，「撿屍」年輕OL性侵，基隆地檢署偵結將他依乘機性交罪嫌起訴。（資料照）

台北市某知名上市公司吳姓男子，2年前與5名同事一起到東南亞出差時，被控趁其中1名年輕OL小晴（化名）泥醉後肛交得逞，直到小晴酒醒，發現自己內衣及內褲均被扒光才報警。基隆地檢署今（9日）偵結，將吳男依涉犯乘機性交罪起訴。

檢警調查，吳姓男子前年4月間，與小晴、另名女同事及3名男同事一起到東南亞某國家出差，出差某日晚上9時許，吳男邀約同行同事到他房間吃消夜，與喝威士忌，吳等6人喝1個半小時後，吳男見其中1 名女同事不勝酒力，與小晴攙扶酒醉女同事一起回房休息，吳則獨自返回房間，與另3名男同事繼續喝到近11時許，各自返回自己房間休息。

小晴返回房間休息後，發現自己的手機掉在吳的房間，返回吳的房間取手機時，男同事已回房間休息，遂與吳男繼續喝到隔天凌晨發現自己喝醉，走不回房間，要求吳帶她回房間休息；吳被控趁帶她回房間時，見她酒醉不勝酒力，又把小晴帶回自己房間，褪去小晴內衣、褲後猥褻、肛交得逞。

小晴酒醒後發現自己的內衣、內褲均被脫掉，向同行女同事訴苦，打電話回公司委任當地律師，協助小晴向當地警方報案。檢方調查後認定，吳男涉犯刑度3年以上的乘機性交罪起訴。

