    社會

    未掛車牌還翹孤輪競速 苗警逮台3線「山道猴子」送辦

    2025/10/09 14:38 記者彭健禮／苗栗報導
    騎士騎未懸掛車牌的機車「翹孤輪」競速。（記者彭健禮翻攝）

    騎士騎未懸掛車牌的機車「翹孤輪」競速。（記者彭健禮翻攝）

    台3線苗栗縣路段，沿線風景秀麗、蜿蜒曲折，是車友出遊熱門路段。但有駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚出現俗稱「山道猴子」的騎士騎未懸掛車牌的機車「翹孤輪」競速等離譜情形，嚴重影響用路安全，警方嚴正執法，加強取締，並將危險駕駛者依公共危險罪嫌送辦。

    苗栗縣大湖警分局配合「十月交通大執法」專案，中秋假期針對轄線台3線路段於日間與縣府環保局、苗栗監理站組成聯合稽查小組啟動聯合稽查，共稽查5件噪音超標、6件改裝車體，夜間續於台3線重要路口執行防制危險駕車勤務，共取締無照駕駛5件、闖紅燈18件、逆向行駛5件、未依規定轉彎2件、危險駕駛7件、超速89件等違規。

    大湖警方表示，有機車未懸掛號牌，於百壽隧道內以俗稱「翹孤輪」方式行駛，並於獅潭鄉豐林村一帶路段與其他車輛來回競速。經調閱沿線路口監視器畫面，鎖定涉案車輛，已追查車主及駕駛通知到案說明，全案依公共危險罪函請苗栗地方檢察署偵辦。

    大湖警分局強調，道路不是賽道，競速更不是自由的象徵。民眾切勿從事危險駕駛或競速行為，除造成嚴重噪音擾民外，更易導致車輛失控，危及自己及他人生命、身體與財產安全，嚴重影響社會秩序、用路安全及居住安寧。警方將持續嚴格取締，以兼顧交通安全及治安維護，提醒駕駛人勿心存僥倖，共同遵守法規。

    騎士騎未懸掛車牌的機車競速。（記者彭健禮翻攝）

    騎士騎未懸掛車牌的機車競速。（記者彭健禮翻攝）

    大湖警分局配合「十月交通大執法」專案，中秋假期針對轄線台3線路段於日間與縣府環保局、苗栗監理站組成聯合稽查小組啟動聯合稽查。（記者彭健禮翻攝）

    大湖警分局配合「十月交通大執法」專案，中秋假期針對轄線台3線路段於日間與縣府環保局、苗栗監理站組成聯合稽查小組啟動聯合稽查。（記者彭健禮翻攝）

