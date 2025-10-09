涉虛報助理費詐領1412萬 台南地檢署起訴立委林宜瑾

立委林宜瑾被控虛報助理名冊詐領助理費1412萬，台南地檢署依貪污罪起訴，林宜瑾自白並繳回犯罪所得，檢方請法院量處適合的刑期。（記者王捷攝）

台南地檢署偵辦民進黨籍立法委員林宜瑾涉嫌虛報助理名冊詐領公款案，全案偵查終結提起公訴，這是台南第一次以貪污罪起訴立委。檢方指出，林宜瑾在偵查中自白並繳回犯罪所得，已建請台南地方法院依貪污治罪條例量處適合的刑期。

林宜瑾涉貪案檢方經歷46次開庭，起訴3人，釐清林宜瑾自2009年8月至2024年8月間，在4任、2任立委，包含台南縣議員、台南市議員及立法委員任內，被控利用職務機會以不實名冊與助理費申請文件，陸續向台南縣議會、台南市議會及立法院詐領公費助理費共計1412萬7388元。檢方指出，該行為歷時長達15年，手法一致且金額龐大，明顯違背民意代表應有的公信與廉潔原則。

請繼續往下閱讀...

本案由法務部調查局台南市調查處承辦，檢肅黑金專組檢察官彭盛智與王宇承指揮偵辦。調查期間，林宜瑾多次被傳喚說明，其助理名冊中多名人員從未實際任職，卻仍長期被申報支領薪資，部分款項更匯入她個人帳戶。檢方比對相關帳務資料與證人證詞後，確認屬虛構名冊詐取公帑。

檢方依貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌起訴林宜瑾，並強調其在偵查中態度坦承，主動繳回全部不法所得，顯示悔意，請法院量處適當刑度並依法減輕刑責。

台南地檢署表示，公費助理制度原為協助民代履職的公帑資源，若遭濫用將嚴重損害政治清廉形象，全案已移送法院審理，後續將依證據與法條進行裁判。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法