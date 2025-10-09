京華城土地扣押案「卡關」空轉半年 法院將函詢北市府1個月內裁定

圖為改建中的京華廣場。（資料照）

台北地方法院審理京華城容積率等弊案，今日上午由受命法官開庭進行扣押第三人資產的準備庭，傳喚檢方、京華城地主鼎越開發公司訴訟代理人、木可公關公司負責人李文娟到庭，聽取檢辯意見。

鼎越表示目前已將放棄1萬8463平方公尺、約20%容積率的細部計畫變更設計案提交北市府都發局，但文化局以鄰近台鐵台北機廠是國定古蹟為由，要求變更設計案須補件40多項，目前還在處理中；法官許芳瑜不悅表示，今年4月開庭以來，鼎越皆未向法院陳報這些狀況，扣押案不能懸而不定，要求檢、辯於2週內提出書面意見，法院也將向北市府調取相關資料，將於1個月內裁定。

鼎越的律師王怡婷今具狀向法官說明鼎越的立場，鼎越確實依照北市府會議的結論，申請變更設計，將容積率從840%降至678%，放棄1.8萬平方公尺樓地板，高度從19樓降為17樓，已送件至都發局等待答覆，北市副市長李四川今年1月對外說等待期大約要3個月，但都發局後來又說本案爭議大，要以最嚴謹的程序審議，因此迄今尚未回覆。

王怡婷說，設計師李祖源4月收到文化局來函指出，京華廣場旁的台鐵台北機廠為國定古蹟，適用文化資產保存法，要求鼎越於設計時，必須將古蹟維護納入考量，目前有40多個項目待補件，程序仍在進行中。

法官許芳瑜對此感到意外，連番質問「所以，4月開庭至今仍未完成補件？為何不如實向法院陳報進度與狀況？為何今天才讓法院知道？」4月開庭時鼎越說大約3個月市府會有結果，法院才再等待3個月，法官8月詢問其進展時，鼎越也未回報，使法院空等半年，土地扣押案為此懸而不定，相當不妥。

鼎越另一律師謝文欽解釋，目前變更程序還在公文旅行中，不知道在市府哪個單位，市府要求變更的項目很細，目前已向市府申請展期6個月，鼎越也希望盡快通過；工程上，目前僅能進行不計入容積的地下室、機電機房的安全維護施工，在市府核准前不會向上施作。

蒞庭主任檢察官林俊廷指出，京華廣場的建築使用執照目前尚未申請變更完成，容積率仍是840%，若申請未過關，或將來又以其他事由撤回或撤銷申請，又會回復840%現狀，仍然可以移轉變賣，因此仍有扣押土地的必要。

謝文欽回說，若20%不蓋了，想像中的121億元不法利益就未實現，而容積不能轉賣，若扣押土地則會影響銀行團聯貸，期望北市府能早日允許變更設計，批准依減少20%容積的方案興建，以免京華廣場成為「爛尾樓」。

許芳瑜指出，由於法院4月時依據鼎越的陳報而預期3個月會有結果，因此法院未函詢北市府，如今審理進度不能再等，因此北院將函調北市府，調取鼎越的申請文件及相關會議資料，也請鼎越、木可於2週內閱卷並提出對調查證據的意見，法院將在1個月內做出裁定。

