台南試辦ATM口罩辨識示警系統 中市議員要求比照試辦

台灣詐騙猖獗，民進黨中市議員李天生、張家銨在市議會表示，因詐騙而受害的民眾無數，要求台中市政府警察局比照台南市，在ATM提款機熱點試辦「ATM口罩辨識示警系統」，若民眾到提款機領錢，沒有卸下安全帽或口罩，就會啟動警鈴聲，以防堵車手取錢。

警察局長吳敬田表示，台南在今年5月在車手領款熱點試辦「ATM口罩辨識示警系統」，但僅20處，雖創新但需考量到隱私及設備的問題，建議待台南試辦結果提出報告後，看效果如何再比照辦理，因為有可能產生的影響是犯罪者會改在別區的ATM提領，而且，警方對在民眾戴口罩在ATM前提領現金也會盤查。

面對近年來詐騙案居高不下，議員李天生、張家銨在議會提案，指受害人士眾多，民怨四起，其中，自動櫃員機（ATM）是詐騙集團經常利用的工具，很多詐騙集團都利用車手至ATM進行提領。

李天生表示，台南市政府自今年5月起，在車手領款熱點試辦「ATM口罩辨識示警系統」，經由AI人臉辨識，民眾到提款機領錢時，如果沒有卸下安全帽或口罩，就會啟動警鈴聲，防堵車手取款，嚇阻詐騙行為，他建議台中市比照辦理，發揮嚇阻作用，避免市民受害。

吳敬田則表示創新不見得一定會有效果，建議再觀察看看，李天生則質疑要觀察多久？台南市已做了領頭羊，難道台中市要做跟屁蟲？警察局則表示，全台約3萬9千多台提款機，若僅有幾台試辦，擔心真正犯罪者會轉移其他提款機。

吳敬田則表示，一般狀況巡邏的員警看到有人在提款機提領現金戴口罩也問盤查，不用示警，查到很多車手，建議台南試辦報告出來再看看，若成效不錯，就建議來編預算試辦。

