    首頁 > 社會

    BMW毒駕撞進茶行屋內老婦睡夢中慘死 監視器還原驚悚瞬間

    2025/10/09 14:16 記者許國楨／台中報導
    監視器拍下BMW暴衝闖紅燈，衝過馬路撞進路旁茶葉行的驚悚瞬間。（擷自「爆料公社」）

    監視器拍下BMW暴衝闖紅燈，衝過馬路撞進路旁茶葉行的驚悚瞬間。（擷自「爆料公社」）

    台中市西區今（9）日凌晨發生一起駭人車禍！一輛BMW轎車失控猛衝進五權路與五權西路口一間茶葉行，睡在屋內母子慘遭波及釀成1死1傷慘劇，經查，肇事劉男釀禍前一路乖乖遵守號誌，卻在抵達這處Y字型路口時突然暴衝闖紅燈、如脫韁野馬般衝過馬路，隨即撞進茶行，而監視器也還原這驚悚瞬間。

    這起事故發生於今（9）日凌晨3時21分，劉男駕駛BMW 320i失控暴衝，猛力撞進位於路口的茶葉行，當時屋內87歲母親與61歲兒子張男，正熟睡在後方隔間臥房的上下舖，下舖的張母首當其衝，當場身亡，上舖張男頭部重創、縫了4針，幸無生命危險。

    警消到場時，BMW車頭已嚴重變形，劉男受困駕駛座意識模糊，經送醫發現顱內出血，目前仍昏迷不醒，現場初步酒測無酒精反應，但車內發現一支散發異味的電子煙，警方報請檢方鑑定後，發現劉男血液呈「安非他命陽性反應」，而該電子煙含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯成分，不排除他毒駕釀禍。

    另警方調閱行車軌跡驚見駭人一幕，劉男在案發前駕駛藍色BMW，自南屯區沿五權西路一路直行，近20處路口都乖乖遵守紅綠燈，卻在抵達西區五權路、五權西路這處Y字型路口時，突然暴衝闖紅燈、如脫韁野馬般衝過馬路，隨即撞進路旁茶葉行。

    從附近商家的監視器畫面中可見，該車疾速呼嘯而過、宛如炮彈飛車，撞擊瞬間爆出巨大聲響，茶行鐵門被撞飛、店內滿目瘡痍，猶如遭炸彈轟炸。

    BMW車頭全毀變形。（民眾提供）

    BMW車頭全毀變形。（民眾提供）

    茶葉行被撞到滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

    茶葉行被撞到滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

