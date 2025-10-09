暗藏春色！假按摩之名賣淫 警查緝養生館逮11人

警方於養生館內進行蒐證。（記者徐聖倫翻攝）

新北市土城區明德路某按摩養生會館遭民眾檢舉掛羊頭賣狗肉，警方據報展開調查，果然發現暗藏春色，前日前往養生館查緝，正好撞見1位小姐正在為男客進行半套服務，於是將現場5名男客、5名小姐、現場負責人逮捕，依違反社會秩序維護法裁處。

據悉，這處養生館開業一年多，近期有民眾檢舉，該養生館從事性交易，警方於是展開蒐證。警方調查，該養生館以1小時1400元為代價從事打手槍服務，男客加500元進行半套服務，警方經過長期蒐證，前日持搜索票前往養生館查緝。

請繼續往下閱讀...

警方入內後正好還有1位男客在接受服務，店內總共5名男客、5名小姐，以及櫃台的現場負責人25歲柯姓女子，11人被警方帶回偵詢，並扣回11500元不法所得。

警方查出現場服務小姐均有本國身分證，3名台灣本地人，1名泰國裔、1名中國配偶，幾人承認從事性交易，現場負責人柯女則稱他是受雇於人，老闆詳細資料她則稱不知。警詢後，依違反社會秩序維護法對服務小姐、男客、柯女等共11人進行裁處，並將持續追查幕後金主。

警方抵達時，還有男客與小姐正在性交易。（記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法