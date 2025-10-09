載靚妹跑山撞死17歲友 闖禍無照猴遭散布傳單公審台南警要查

涉無照駕車在台南左鎮山區跑山失控撞死同行騎機車友人的18歲蘇姓男子，被製作成黑白傳單散布在台南南區水萍塭公園與東區、仁德區等多地公審，引發網友撻伐。（民眾提供）

台南市左鎮山區日前發生1件令人髮指的死亡車禍，1名18歲蘇姓男子無駕照開轎車載靚妹跑山，不慎撞死同行、同樣無照騎機車的17歲楊姓少年。近日網路出現以黑白影印有蘇男照片與全名的傳單，對蘇男公審，傳單內容寫「我吃藥毒駕撞死人、二寮無照亂飆車」等文字。據傳包括南區水萍塭公園、東區巷弄與仁德區中華醫事科大一帶都有散布、張貼，警方已獲報展開調查。

這起離譜車禍發生在10月4日上午8點多，當時18歲蘇男與友人等8人相約跑山，分乘1輛馬自達轎車與6輛機車，在行經左鎮山區道路時，蘇男人車疑似過彎失控，撞上騎在前方、同行的17歲楊姓友人，導致楊男傷重不治；蘇男與副駕駛座的17歲匡姓少年受傷，車輛摔落邊坡，傷者被送醫救治。由於雙方都沒有駕照，警方依道交處罰條例開罰、並依刑法無照駕駛致死罪嫌送辦。

車禍案曝光後，網路輿論持續延燒、痛批駕車者行徑有如殺人，近日有人將蘇男照片放大影印，以黑白A4大的紙在台南地區到處張貼、散布，傳單還寫有「撞腳踏車警察攔我也不扣車，後面還繼續亂飆撞死人，不知悔改」等字句，引來大批網友留言批判，引起警方重視與調查。

警方表示，上述散布公審傳單的行為，恐涉妨害名譽、違反個資法與違法張貼物品等環保問題，會追查來源，依法查處。對於車禍肇事責任應由司法調查程序釐清，民眾勿以張貼、散布傳單方式公審，以免觸法。青年民眾也應考取駕照才能開車上路，同時遵守道路行車安全規定，不應飆車危險駕駛，以免害人又害己！

青少年若有駕駛需求，應遵守道路安全規定，取得駕照，避免悲劇重演。

