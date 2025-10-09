酒駕騎機車犯法改騎電動腳踏車判4月 自認有心悔過上訴遭駁

最高法院。（資料照）

台東古姓男子今年4月因騎電動腳踏車不靠右行駛被警方攔下，又發現酒駕，今年5月被簡易庭處有期徒刑4個月、得易科罰金，男子不服又上訴，認為自己先前酒駕2次，這次改騎電動腳踏車肯定不犯法，如今被判是「不教而殺」，且有心悔過仍然觸法，情有可原。但法官駁回上訴，男子已上訴至最高法院。

古男今年4月在台東市區騎電動腳踏車未靠邊行駛，還騎到接近路中間被警方攔下，警方測得吐氣酒精濃度達每公升0.43毫克，經警方移送地檢、檢方聲請簡易判決，今年5月判有期徒刑4月，得易科罰金。古男不服又上訴。

二審合議庭法官仍以不能安全駕駛動力交通工具罪維持原判。縱觀法官認定與古男理由，法官認為古男都已經有2次酒駕經驗了，依然酒後騎著電動腳踏車上路竟仍不知警惕，考量犯後態度尚可且家境貧寒才維持一審判決，判4個月刑度得易科罰金。

但古男的觀點則是，就是因為自己以前騎車被抓2次，所以才知道「不可以酒後騎機車」，這次才改騎電動腳踏車，怎知還是觸法，如今被判是「不教而殺」，這也表示自己有心悔過仍然觸法，情有可原，況且先前犯案已有5年之久，希望法官可輕判。但法官最後仍是駁其上訴，本案現已上訴最高法院。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

