為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東安泰醫院火警9死案 國民黨立委蘇清泉緩起訴被撤銷

    2025/10/09 12:58 記者鮑建信／高雄報導
    國民黨立委蘇清泉。（資料照）

    國民黨立委蘇清泉。（資料照）

    屏東安泰醫院去年大火釀9死案，醫院創辦人即國民黨立委蘇清泉等人涉嫌過失致死等罪，並因賠償3千萬元和解，獲屏東地檢署緩起訴處分，但高檢署高雄分署認為不宜，撤銷發回重新偵辦。

    據了解，2024年10月3日，東港鎮安泰醫院發生火警，經消防人員撲滅火勢，大力搶救傷患後，仍然造成8名病患和1名員工死亡，並有多人被人嗆傷，屏東地檢署立即分案，追查涉嫌過失致死、違反建築法等刑責。

    檢方擴大追查發現，醫院大部分違建，均在蘇清泉任職院長期間興建，並為實質決策者，乃在今年2月間，傳喚他到案說明，開庭偵訊後，下令5百萬元交保候傳。

    今年8月初，檢方偵查終結，認定蘇清泉等4人涉嫌過失致死等刑責，但考量與死者家屬、傷者達成和解，賠償金高達3千多萬元，被害人並撤回告訴，及醫院長期提供屏南地區醫療服務，減輕偏鄉居民就醫負擔，具有一定公益性，予以緩起訴處分，蘇另需支付1000萬元公益金。

    由於緩起訴處分，依法報請高雄高分檢再議，2審檢察官審核案情後，認為屏檢處置不妥，發回重新偵辦。

    法界人士則表示，高雄高分檢不准緩起訴並發回，但未命令起訴，屏檢還是可以緩起訴，或者改為提起公訴，後續發展備受矚目。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播