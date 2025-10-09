屏東安泰醫院火警9死案 國民黨立委蘇清泉緩起訴被撤銷

國民黨立委蘇清泉。（資料照）

屏東安泰醫院去年大火釀9死案，醫院創辦人即國民黨立委蘇清泉等人涉嫌過失致死等罪，並因賠償3千萬元和解，獲屏東地檢署緩起訴處分，但高檢署高雄分署認為不宜，撤銷發回重新偵辦。

據了解，2024年10月3日，東港鎮安泰醫院發生火警，經消防人員撲滅火勢，大力搶救傷患後，仍然造成8名病患和1名員工死亡，並有多人被人嗆傷，屏東地檢署立即分案，追查涉嫌過失致死、違反建築法等刑責。

檢方擴大追查發現，醫院大部分違建，均在蘇清泉任職院長期間興建，並為實質決策者，乃在今年2月間，傳喚他到案說明，開庭偵訊後，下令5百萬元交保候傳。

今年8月初，檢方偵查終結，認定蘇清泉等4人涉嫌過失致死等刑責，但考量與死者家屬、傷者達成和解，賠償金高達3千多萬元，被害人並撤回告訴，及醫院長期提供屏南地區醫療服務，減輕偏鄉居民就醫負擔，具有一定公益性，予以緩起訴處分，蘇另需支付1000萬元公益金。

由於緩起訴處分，依法報請高雄高分檢再議，2審檢察官審核案情後，認為屏檢處置不妥，發回重新偵辦。

法界人士則表示，高雄高分檢不准緩起訴並發回，但未命令起訴，屏檢還是可以緩起訴，或者改為提起公訴，後續發展備受矚目。

