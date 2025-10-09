為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    飛車奪命！BMW撞進茶葉行釀母子死傷 肇事男疑毒駕

    2025/10/09 12:57 記者許國楨／台中報導
    茶葉行被撞到滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

    台中市西區今（9）日凌晨發生一起駭人車禍！一輛藍色BMW轎車失控猛衝進五權路與五權西路口一間茶葉行，睡在屋內母子慘遭波及釀成1死1重傷悲劇，經查，肇事43歲劉姓男子雖無酒精反應，卻在血液中驗出「安非他命」，車內還起出一支含有依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）的電子煙，疑毒駕釀禍，正進一步調查中。

    據了解，事發於凌晨3時21分，劉男駕駛登記在其名下的BMW 320i沿五權西路行駛時，突然高速失控，整輛車如脫韁野馬般直衝進路口茶葉行，一路撞破鐵門、闖入一樓臥室，屋內張姓母子當時熟睡，下鋪的張李姓老婦首當其衝，當場慘死，睡在上鋪的兒子張男頭部受創，撞擊力道之強，導致屋內如遭轟炸般凌亂，BMW車頭幾乎全毀變形。

    消防人員獲報趕抵時，劉男受困車內、意識模糊，經救出送醫後出現顱內出血，陷入昏迷，警方現場檢測未測出酒精反應，然而車內電子煙疑有異味，警方隨即向檢方隨即聲請鑑定許可，結果劉男血液呈現安非他命陽性反應，研判是吸毒後開車導致反應遲鈍、失控撞進民宅。

    經查，劉男並非初犯，有毒品、詐欺及偽造文書等多項前科紀錄，如今他再度因毒駕釀出奪命悲劇，警方除將持續追查毒品來源，也將朝公共危險罪與過失致死罪究辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    BMW車頭全毀變形。（民眾提供）

    肇事BMW目前已被拖到交通分隊。（民眾提供）

