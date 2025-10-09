為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    英國來的「電腦包」藏300萬元大麻花 警循線逮4人破獲跨國運毒

    2025/10/09 13:46 記者黃佳琳／高雄報導
    警方破獲英國毒梟寄送300萬元大麻花來台。（民眾提供）

    警方破獲英國毒梟寄送300萬元大麻花來台。（民眾提供）

    一只從英國寄來的包裹被海關人員查覺有異，經拆包檢查後驚覺裡面藏著1.2公斤、市值逾300萬元的大麻花，海關通報警方處理，警方埋伏跟蹤包裹流向，在林園區先逮捕陳姓收件人，又在追緝取件的兩嫌時，竟被毒販開車衝撞，員警開槍嚇阻成功壓制，最後又循線逮捕幕後操盤手蔡男到案，蔡男等3人被法院依毒品罪裁定羈押。

    刑事局南部打擊犯罪中心指出，今年8月，財政部關務署通報指出，一件來自英國的國際包裹利用「電腦包」作為偽裝，將二級毒品大麻花真空封裝後，再以牛皮膠帶纏裹塞進電腦包內，利用國際快捷包裹申報通關，企圖躲過X光機檢查；經海關人員查覺異狀開包檢查後，發現郵包裡竟藏有1.2公斤、市值逾300萬元的高品質大麻花。

    南打獲報後組成專案小組，派員跟蹤包裏流向，8月18日先在高雄市林園區順利拘捕收件的25歲陳姓男子，並在陳男配合下，引導另名24歲陳姓男子開車載30歲吳姓男子到大寮區取走毒品，當陳、吳兩人現身時見到被大批員警包圍，他們竟開車衝撞員警企圖落跑，員警開槍嚇阻，成功壓制陳、吳兩人。

    專案小組循線追查，9月22日在高雄市鼓山區逮捕藏身幕後指揮的26歲蔡姓犯嫌，並在他的住處起獲現金50萬元、第三級毒品愷他命11.04公克、第三級毒品哈密瓜錠20.88公克，由於蔡男等人供詞多有閃躲，經檢察官複訊後向高雄地方法院聲請羈押獲准。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

