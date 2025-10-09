為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    職業賭場隱身民宅警攻堅逮22人 賭客還忙煮泡麵充飢

    2025/10/09 13:29 記者劉慶侯／台北報導
    北市警萬華分局破獲藏身民宅的職業賭場。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市警萬華分局，昨日破獲藏身在康定路一處民宅的「士九象棋」地下職業賭場，逮捕負責人陳男、荷官黃男、把風工作人員林男，另查獲賭客19人，共計22人。當時還有賭客正忙著吃泡麵充飢，完全不知賭窟被剿。全部依法移送台北地檢署偵辦。

    這是萬華分局長陳勇華自8月1日上任後，轄區警方破獲的第5家賭場，此外期間另亦查處3處色情應召站，成績斐然。

    萬華分局是根據檢舉，指稱在康定路一處民宅疑似暗營職業賭場，警方立即組成專案小組蒐證並聲請搜索票，8日下午4時許前往突襲臨檢，當場破獲藏這處「士九象棋」賭場。

    由於警方行動迅速，有的賭客還捧場泡麵在吃，渾然不知警方已到他身邊。對方仍觀注著賭局戰況。

    警方查獲負責人陳男、荷官黃男、把風工作人員林男，另查獲賭客19人，共計22人；查扣抽頭金12萬餘元、賭資15萬餘元、監視器主機及螢幕各1台、鏡頭3顆、象棋1副等相關證物。

    全案詢後，警方將賭客依違反社會秩序維護法裁處；負責人及工作人員依涉嫌賭博罪移送台北地方檢察署偵辦。

    警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

