暗槓387萬！ 台灣威亞高層「操縱轉檔合約」辯遭執行長威脅 判刑出爐

台灣威亞公司前技術長劉健民與技術部總監陳郁楨，利用職務之便透過關係企業挪用資金牟利，合計造成公司損失387萬元。劉健民辯稱，曾因執行長佯稱討論工作而被帶至小辦公室，並因小孩威脅感到害怕而依協議書回答問題；不過士林地方法院勘驗錄音與證據，認定其陳述為自由意志，與事實相符，依共同犯背信罪判處1年有期徒刑。全案可再上訴。

判決指出，劉健民自2013年11月起高層擔任台灣威亞公司技術長，負責公司所有技術開發。期間，他與陳郁楨以陳郁楨配偶名義設立宜行科技公司，實際由兩人經營。二人明知受公司委任負有忠實義務，卻以自身或他人利益為優先，損害公司權益。

台灣威亞公司為申請政府補助，需將影片轉檔成印尼格式，原本可由公司員工完成，但劉健民安排關係企業樂堤公司與宜行公司承接轉檔，導致公司支付不必要費用共295萬元餘元。劉健民另自行開發Cache Server軟體，卻以宜沛公司名義進行採購，將部分款項轉至宜行，使公司受損92萬元餘元；此外，他還利用公司員工完成公視及和運公司專案，使宜行得標獲利。

劉健民辯稱，2019年3月25日上午進入公司時，執行長佯稱要討論前一日工作內容，將他帶至小辦公室，內有法務、財務及律師，並以小孩威脅他，指若不配合就可能「被關到死」，他因此感到害怕，並依桌上協議書回答問題。

不過，法院勘驗錄音內容發現，張冀明律師詢問劉健民與陳郁楨如何分配宜行公司利潤時，劉男並未明確回答，律師僅提醒若不實陳述，可能面臨公司提告，並非以生命或身體威脅。錄音顯示，提問均為開放性問題，劉男主動回答，並向執行長澄清部分事實及協商賠償金額，其態度非因畏懼，也非照文件逐條陳述，陳述內容與事實相符，依刑事訴訟法第156條自具證據能力。

法院審理時採納多項證據，包括執行長楊麗貞與劉健民對話錄音、書面協議及員工提供的數位資料，認定這些證據均合法取得、真實可靠，足以證明劉健民違法行為，駁回其受威脅或被迫配合的辯稱，認定簽署協議書時出於自由意志，承認相關違法事實，依共同犯背信罪判處劉健民1年有期徒刑，全案可再上訴。

