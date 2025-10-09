恐怖情人被女友兒子轟出家門 他當街砍人遭警制伏

許翁被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

73歲許姓老翁因醉酒與63歲褚姓女友爭執，昨晚被褚婦的兒子趕出門，許翁懷恨在心。今上午，許翁疑似預謀前往褚婦常出現的公園，持刀攻擊褚婦，造成她身上4處刀傷，其中一處正中胸口，所幸刀傷不深，褚婦送醫救治後保住一命，許翁也被警方逮捕法辦。

據悉，許翁與褚婦交往多時，但許翁嗜酒，酒後對女友常常態度不佳，褚婦的兒子看在眼裡非常不悅。昨晚間，許翁又酒後與褚婦發生爭執，這次褚婦的兒子不忍了，將許翁趕出新北市新莊區福營路住處。

許翁因年事已高，無法反抗褚婦的兒子，灰溜溜出門後懷恨在心，於是想要報復。他疑似掌握褚婦今上午會前往福營路住處附近的公園，於是在帶著番刀騎車前往堵人，果然被他撞見褚婦，二話不說直接持刀攻擊。

褚婦來不及反抗，造成胸口、鎖骨及右手等處共4處被許翁砍傷，一旁路人見狀報警。警方獲報趕抵現場，將還留在現場的許男逮捕，並呼叫救護車將被害人送往輔仁大學附設醫院救治，所幸刀傷不深，褚婦意識清醒，無生命危險。

許翁於偵詢時不斷避重就輕，不願說實話，第一時間還瞎稱他是用「鑰匙」攻擊，直到警方找到被丟在草叢的番刀，他才承認砍人，但仍不願交代詳情。警詢後，依殺人未遂罪嫌，將許翁移送法辦。

