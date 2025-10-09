為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    恐怖情人被女友兒子轟出家門 他當街砍人遭警制伏

    2025/10/09 13:19 記者徐聖倫／新北報導
    許翁被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    許翁被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    73歲許姓老翁因醉酒與63歲褚姓女友爭執，昨晚被褚婦的兒子趕出門，許翁懷恨在心。今上午，許翁疑似預謀前往褚婦常出現的公園，持刀攻擊褚婦，造成她身上4處刀傷，其中一處正中胸口，所幸刀傷不深，褚婦送醫救治後保住一命，許翁也被警方逮捕法辦。

    據悉，許翁與褚婦交往多時，但許翁嗜酒，酒後對女友常常態度不佳，褚婦的兒子看在眼裡非常不悅。昨晚間，許翁又酒後與褚婦發生爭執，這次褚婦的兒子不忍了，將許翁趕出新北市新莊區福營路住處。

    許翁因年事已高，無法反抗褚婦的兒子，灰溜溜出門後懷恨在心，於是想要報復。他疑似掌握褚婦今上午會前往福營路住處附近的公園，於是在帶著番刀騎車前往堵人，果然被他撞見褚婦，二話不說直接持刀攻擊。

    褚婦來不及反抗，造成胸口、鎖骨及右手等處共4處被許翁砍傷，一旁路人見狀報警。警方獲報趕抵現場，將還留在現場的許男逮捕，並呼叫救護車將被害人送往輔仁大學附設醫院救治，所幸刀傷不深，褚婦意識清醒，無生命危險。

    許翁於偵詢時不斷避重就輕，不願說實話，第一時間還瞎稱他是用「鑰匙」攻擊，直到警方找到被丟在草叢的番刀，他才承認砍人，但仍不願交代詳情。警詢後，依殺人未遂罪嫌，將許翁移送法辦。

    許翁犯案用的番刀。（記者徐聖倫翻攝）

    許翁犯案用的番刀。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播