禪光育幼院虐童案 吹哨者前院長孟繁嘉：我是唯一通報的人卻罰最重

民進黨立委林月琴、陳培瑜等人，9日在立法院舉行「安置機構兒虐問題待解，揭弊者反遭清算」記者會。（記者叢昌瑾攝）

花蓮縣私立禪光育幼院去年發生多起虐童案，包括院生被綑綁、隔離與不當對待。前院長孟繁嘉今天表示，她一個人進到這個長期封閉的系統，身為該案的吹哨者卻是裁罰最重的人。律師指出，花蓮縣政府以「延遲通報」理由裁她6千元，並毫無標準的認定她「不當揭露個資」重罰7萬元，而衛福部在訴願過程的不作為，更是擊垮孟繁嘉的重要推手。

立委林月琴今天在立法院召開「安置機構兒虐問題待解，揭弊者反遭清算」記者會，她表示，花蓮縣府社會處在過去多起通報案件中，以不予開案方式消極處理，延宕調查與輔導時機，而面對本案唯一揭弊者，縣府不僅未能查明延遲通報的阻卻違法事由，更將案件曝光媒體廣傳之責，完全歸咎於揭弊者一人，且本應配合《兒少權法》修正適用的裁罰基準，卻多年未檢討調整，致使本案裁處金額毫無客觀依據。

孟繁嘉表示，她過去十年都在第一線做藥癮者照顧工作，起初是因看見許多藥癮家庭孩子的困境，才決定接下禪光育幼院院長的職位，希望能「阻止這些一直下去的悲劇」；她坦言，接任前已知育幼院問題重重，評鑑為丙等，但她仍希望能透過自己的專業進行改革。

「我其實是一個人進到這個長期封閉的系統。」孟繁嘉說，育幼院的董事會成員多為家族關係，形成一個封閉系統，她曾向董事會建議引進教育、社福、法律等專業人員落實專業，也能永續經營，但未獲積極回應；她也曾向縣府社工表達建議，但他們也說「的確介入有困難」。

孟繁嘉說，虐童案調查確定後，當時董事會不斷威脅，若她通報或與他們有不同態度「可能就沒辦法當院長」。不過，她仍在48小時之內完成通報，但最後還是被裁罰，縣府卻不斷強調她是延遲通報，「可是事實上我是那個唯一通報的人」，當下也有社工、教保員說這些事情都是不對的，但沒有一個人在在她這邊，甚至都是選擇沉默。最後，她從群組收到一紙解職公文，她自己在吹哨的過程中反而裁罰最重的。

律師紀岳良則指出，花蓮縣政府以「延遲通報」理由裁罰孟6千元，並認定「不當揭露個資」重罰她7萬元，遠超過2萬元的法定最低罰鍰。他進一步揭示，花縣府重罰的理由，認為揭弊行為「造成該院全體院生不安，並造成受害院生在院內生活與學習活動等情形之負面的影響，更使院方難以執行教養工作」，直言「花蓮縣政府就是在清算吹哨者」。

「衛福部在該案也作為擊垮孟繁嘉很重要的推手。」紀岳良指出，他們提出訴願，請衛福部調查花縣府在不當揭露個資裁罰的證據與標準，結果3個月後收到駁回，「理由與花蓮縣政府答辯方向差不多」，這麼明顯的事，衛福部查都不查就駁回了，讓他們必須走到行政訴訟，在程序中不斷奔波。

立委陳培瑜認為，衛福部近期啟動《兒少權法》修法，應以禪光案為鑑，正視安置機構內部揭弊之困境，也應將地方政府人員專業不足、行政怠惰、裁罰混亂等狀況納入考量，強化中央監督地方政府的權責。

衛福部社家署科長王琇誼表示，8月記者會之後，社家署9月就到現場與小孩進行訪談。回溯相關時間點，過去確實有發生，但主責社工解讀為管教行為，衛福部也跟縣府說這並不適當，並重新跟社工宣導，「釐清發生的時間點後，發現已經超過3年的裁處的期限」。

在裁處對象及延遲通報的部分，王琇誼說，除了孟繁嘉之外，當時一名社工也被裁處，後續也追加裁處兩名工作人員。除了該案之外，過去發生不當對待的案件，執行長也有被裁處，不斷發生的機構也有兩件裁處，整體裁罰涉及5個人員、機構有2件裁罰。

衛福部社家署簡任視察張銀旭回應，對於這件不當對待情事，本署深感遺憾。本案目前已經過監察院對花蓮縣政府未善盡督導責任提出糾正，現在也積極督導縣政府處理。對於兒少機構內發生相關情形的處理，本署未來會積極研商，訂定相關的處理辦法，減少這類的案件繼續發生。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

