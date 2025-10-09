獨家》北投皇池溫泉會館「偷拍狼」高院加重改判6年10月

男子林亦修涉嫌在北投皇池溫泉會館、知名酒店偷拍民眾泡湯影片並販售牟利，一審判林5年6月，高院等法院認定林犯行重大，加重改判為6年10月。（記者楊國文攝）

台北市北投區知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，去年驚傳泡湯情侶遭偷拍外流，檢警逮捕多次潛入皇池偷拍的男子林亦修，查出他除皇池外，還到北投知名酒店偷拍泡湯裸露影片，賣給「創意私房」網站販售，3年間上傳4男、6女共17段影片，海撈79萬多元，士林地院依「販賣竊錄他人性影像罪」等罪重判林5年6月。全案上訴，高等法院認定林犯行重大，今加重改判6年10月。可上訴。林未出庭聆判。

高院判決也驚爆林亦修偷拍男女泡湯隱私手法相當惡劣，包括將運動相機藏匿在雨傘挖洞的長柄雨傘內、經過改裝具有針孔相攝影機的行動電話，掩飾偷拍犯行。

檢警查出林男與男子「小偉」共組偷拍集團，自2021年至2024年間，潛入北投「皇池溫泉御膳館」、北投某知名酒店的露天風呂區域，偷拍民眾泡湯的性影像片，賣給被稱為「台版N號房」的「創意私房」網站販售。

此外，林男去年4月19日晚間9時，在北市中山捷運站內，先尾隨一名妙齡女子搭上手扶梯，並在偷拍她的裙底時裸露、撥弄其生殖器，涉公然猥褻犯行。

檢警去年6月循線查獲林男，起出他偷拍17段影片，最短12分鐘，最長48分鐘，受害者為4男、6女受害，其中有4對情侶、1對女閨密，他們大多是在泡湯時毫無查覺即被偷拍，外流至網路。

林起初否認親自前往偷拍，但檢警依路口監視器、車號等線索事證，認定是林男潛入偷拍，聲押林男禁見獲准，偵查期間自白認罪。

士檢認定林男涉犯販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像罪、侵入建築物、公然猥褻、非法蒐集利用個人資料等罪，去年10月起訴林男，並建請從重量刑。

士林地院審理時，林男認罪；合議庭審酌，林男多次販賣、竊錄甚至侵入溫泉旅館犯行，及嚴重侵害他人性隱私的手段牟利，除了造成大批被害人身心受創，更使社會人人自危，重判5年6月徒刑，另依公然猥褻罪判拘役30日，可易科罰金3萬元，沒收犯罪所得79萬元及運動相機、改裝的手機等偷拍工具。

全案上訴，高等法院今依「販賣竊錄他人性影像罪」，將林加重改判為6年10月，犯罪所得79萬多元沒收。

