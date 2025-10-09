人在家中睡禍從馬路來！BMW暴衝茶行釀1死1傷 網嘆：在家也不安全

BMW不明原因衝進茶葉行，造成87歲婦人睡夢中被撞死，61歲的兒子受傷。（民眾提供）

「人在家中睡，禍從馬路來！」台中西區一間茶葉行今（9）日凌晨發生離奇車禍，一輛BMW轎車突然失控暴衝進店內，當場撞死正在床上熟睡的87歲老母，兒子重傷，消息曝光後掀起網友熱議，不少人感嘆「買路邊店面不如買命保險」、「台中交通在家都不安全」，更有人直呼「路沖真的不是迷信！」

這起死亡車禍發生於凌晨3時21分，43歲劉姓男子駕駛BMW行經五權路、五權西路口時，不明原因暴衝，直接撞破茶行鐵門，一路衝進室內臥房。當時店內母子倆正在上下鋪睡覺，母親張李姓老婦睡在下鋪，61歲兒子張男睡在上鋪。猛烈撞擊聲瞬間震碎寧靜夜晚，兒子被甩醒後頭部重傷，母親則遭車身撞擊「攔腰斷」慘死現場。

由於茶行就位在路口，按肇事劉男當下從五權西路直行，接著穿越五權路衝撞茶行的行車路線來看，茶行就是在所謂的路沖，加上台中近年來離奇事故不少，該起事件曝光後，網路留言區湧入大批感嘆：「這年頭在家都不安全」、「在自己家裡睡覺被車撞死、等公車被冷氣砸死、坐捷運被天車砸死」、「盧秀燕是不是該向車子宣戰？」

也有網友分析，該店正對T字路口，「路沖果然有煞」、「氣流直衝屋內，路沖之煞最忌」，甚至有人勸「路沖門口真的要放石敢當」、「世事難料」、「 跟買在~海景第一排~（海嘯） 山上視野好（土石流）~一模一樣」、「路沖別買，先人果然有智慧。」

茶行滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

茶行位在路口所謂的路沖。（民眾提供）

圖中紅色箭頭是BMW的行車路線，直衝路口茶葉行。（民眾提供）

