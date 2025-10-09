為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    人在家中睡禍從馬路來！BMW暴衝茶行釀1死1傷 網嘆：在家也不安全

    2025/10/09 12:50 記者許國楨／台中報導
    BMW不明原因衝進茶葉行，造成87歲婦人睡夢中被撞死，61歲的兒子受傷。（民眾提供）

    BMW不明原因衝進茶葉行，造成87歲婦人睡夢中被撞死，61歲的兒子受傷。（民眾提供）

    「人在家中睡，禍從馬路來！」台中西區一間茶葉行今（9）日凌晨發生離奇車禍，一輛BMW轎車突然失控暴衝進店內，當場撞死正在床上熟睡的87歲老母，兒子重傷，消息曝光後掀起網友熱議，不少人感嘆「買路邊店面不如買命保險」、「台中交通在家都不安全」，更有人直呼「路沖真的不是迷信！」

    這起死亡車禍發生於凌晨3時21分，43歲劉姓男子駕駛BMW行經五權路、五權西路口時，不明原因暴衝，直接撞破茶行鐵門，一路衝進室內臥房。當時店內母子倆正在上下鋪睡覺，母親張李姓老婦睡在下鋪，61歲兒子張男睡在上鋪。猛烈撞擊聲瞬間震碎寧靜夜晚，兒子被甩醒後頭部重傷，母親則遭車身撞擊「攔腰斷」慘死現場。

    由於茶行就位在路口，按肇事劉男當下從五權西路直行，接著穿越五權路衝撞茶行的行車路線來看，茶行就是在所謂的路沖，加上台中近年來離奇事故不少，該起事件曝光後，網路留言區湧入大批感嘆：「這年頭在家都不安全」、「在自己家裡睡覺被車撞死、等公車被冷氣砸死、坐捷運被天車砸死」、「盧秀燕是不是該向車子宣戰？」

    也有網友分析，該店正對T字路口，「路沖果然有煞」、「氣流直衝屋內，路沖之煞最忌」，甚至有人勸「路沖門口真的要放石敢當」、「世事難料」、「 跟買在~海景第一排~（海嘯） 山上視野好（土石流）~一模一樣」、「路沖別買，先人果然有智慧。」

    茶行滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

    茶行滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

    茶行位在路口所謂的路沖。（民眾提供）

    茶行位在路口所謂的路沖。（民眾提供）

    圖中紅色箭頭是BMW的行車路線，直衝路口茶葉行。（民眾提供）

    圖中紅色箭頭是BMW的行車路線，直衝路口茶葉行。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播