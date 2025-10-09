為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    喪屍煙彈氾濫！媽媽痛心檢舉 雲林警20天查獲市值近5000萬毒品

    2025/10/09 11:56 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣檢警聯手掃蕩毒品，共計查獲97件逮111人，成果豐碩。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣檢警聯手掃蕩毒品，共計查獲97件逮111人，成果豐碩。（記者黃淑莉攝）

    俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯2級毒品有泛濫現象，且吸食、分裝販賣毒犯年輕化，雲林縣有1名母親見兒子染上毒癮痛心向警方舉報，警方查獲4名犯嫌；另雲林縣警察局在掃蕩依托咪酯類毒品專案，20天在縣內及外縣市查獲97件111人，共查扣依托咪酯菸油2500多公克，分裝可供2萬5000人施用，市值約5000萬元。

    斗南分局偵查隊長吳淑裕表示，今年除夕夜接獲一名母親報案，指兒子不工作，結交狐群狗黨常相約在家裡吸食喪屍煙彈，屢勸不聽，她心痛拜託警察把他們抓走，讓兒子戒毒。

    雲林縣警察局刑警大隊副大隊長楊志盛指出，喪屍煙彈吸食後會發生肌肉不自主強力抽動、意識混亂、昏迷，近年國內發生多起吸食後毒駕造成重大傷亡事故，引起社會各界重視，警方加強查緝，今年9月5日至26日各分局及刑警大隊執行大掃蕩，共計查獲97件111人，其中販賣有21件32人、毒駕有35件35人、施用及持有有41件44人。

    雲林縣長張麗善今（9）日前往警察局頒發慰勉金，她說，心情憂喜參半，喜是警方不眠不休查緝讓毒品不流入市面，維護治安，憂則是毒品泛濫危害社會，尤其喪屍煙彈倍數成長，因是新興毒品，吸食及販賣族群以2、30歲年輕人居多，加上製造過程簡單，許多製毒分裝廠就隱身在住宅內，呼籲全民一起來緝毒，發現可疑人士、不良份子勇敢檢報。

    雲林縣長張麗善到警察局鼓勵員警的努力，聽取各分局查緝成果。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善到警察局鼓勵員警的努力，聽取各分局查緝成果。（記者黃淑莉攝）

    毒販也跟上流行，以時下年輕人喜歡的角色做毒咖啡包的包裝。（記者黃淑莉攝）

    毒販也跟上流行，以時下年輕人喜歡的角色做毒咖啡包的包裝。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善到警察局鼓勵員警的努力，頒發慰勉金。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善到警察局鼓勵員警的努力，頒發慰勉金。（記者黃淑莉攝）

