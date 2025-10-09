逗弄被咬活活打死兔兔！ 狠男判拘30天、罰20萬

陳男（紅衣者）逗弄兔子被咬，竟失控將兔子打死被逮。（民眾提供）

郭姓女子在高雄前鎮區某宮廟前養了一隻「獅子兔」，早上醒來發現兔子竟被打死，郭女報警緝凶，警方循線逮捕虐打兔子的32歲陳姓男子，陳男到案後供稱，他看兔子很可愛伸手逗弄，沒想到竟被咬一口，一氣之下才把兔子打死，法官依違反動保法判他拘役30天，併科罰金20萬元。

判決指出，今年4月12日上午6點多，郭姓女子發現養在某宮廟前的「獅子兔」一動不動，身上染有血跡，她趕緊將兔子送醫急救，但最後兔子仍因傷重不治；郭女報警緝凶，警方獲報後調閱監視器畫面，發現行凶者疑為住附近的陳姓男子。

請繼續往下閱讀...

警方當天下午在附近超商逮捕陳男，陳男說，他看紙箱內圍欄餵養的獅子兔，就伸手逗弄，沒想到竟被咬一口，他一氣之下失去理智，才會動手將兔子打死。

高雄地方法院審理時，陳男否認涉案，但法官發現，陳男疑似被咬後，竟伸腳狂踹兔子，然後從隨身包拿出玻璃瓶暴打兔子，再將兔子抓出鐵籠拋飛、重摔致死，時間長達半小時，因此認定他故意虐死動物，且手段不僅殘忍，更危害保護動物的社會風氣及善良秩序，因此依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪判拘役30天，得易科罰金，另併科罰金20萬元，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法