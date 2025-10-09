為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中BMW撞進茶葉行奪命！老母睡下舖慘死 上舖孝子逃劫悲慟欲絕

    2025/10/09 11:08 記者許國楨／台中報導
    BMW高速撞進茶葉行，現場滿目瘡疤。（記者許國楨攝）

    BMW高速撞進茶葉行，現場滿目瘡疤。（記者許國楨攝）

    「我睡上舖，媽媽睡下舖……車子一撞進來，我就再也叫不醒她了。」台中市西區五權路、五權西路口今（9）日凌晨發生離奇車禍，一輛BMW轎車失控猛撞進一間經營38年的茶葉行，母子倆當時正在一樓床鋪熟睡，兒子張男（61歲）驚醒後拼命呼喊，卻眼睜睜看著母親慘死床邊，悲慟欲絕。

    事發在今天凌晨3時21分，43歲劉姓男子駕駛BMW轎車行經路口時，不明原因失控暴衝，直接撞破茶行大門，車身一路衝進店內臥房，頭部也受到撕裂傷的張男，到醫院包紮後回到現場，看著滿目瘡痍的店面哽咽說，年邁母親行動不便、需倚助行器，為了方便照顧，在一樓設置上下舖與母親同睡，「那一聲巨響後，整間屋子都在搖，我從上舖摔下來，頭被撞到，意識一陣模糊，還是忍不住喊『媽媽！』，但她沒回應……」

    消防人員趕抵時，屋內一片狼藉，老婦被夾在車身與床鋪間，當場死亡，張男則頭部受傷送醫，得知母親慘死，當場崩潰痛哭，警方指出，肇事劉男當時意識模糊，送醫治療後暫無生命危險，酒測結果及肇事原因仍在調查中。

    據了解，遭撞茶葉行是在地經營超過30年老店，9月初才因房東整修搬遷到現址重新試營運，未料短短數週竟遇此橫禍，鄰居聞訊難掩震驚與惋惜說，受傷張男是小兒子，上面還有哥哥姊姊各一位，平日由張男照護年邁母親，死者張李姓婦人是這家茶葉行的登記負責人，實際經營者為張男，形容母子「很孝順也很客氣」，沒想到竟在熟睡中遭「飛車奪命」。

    BMW高速撞進茶葉行，現場滿目瘡疤。（記者許國楨攝）

    BMW高速撞進茶葉行，現場滿目瘡疤。（記者許國楨攝）

    張男談到事發經過，數度哽咽。（記者許國楨攝）

    張男談到事發經過，數度哽咽。（記者許國楨攝）

    張男頭部也受傷包紮。（記者許國楨攝）

    張男頭部也受傷包紮。（記者許國楨攝）

