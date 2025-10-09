罰單變生財工具！ 雙北警勾結業者「開假罰單」圖利300萬遭訴

新北市警局馮姓員警與北市交大劉姓員警，涉嫌與車行業者勾結，偽造交通舉發單協助車主規避吊扣處分，遭檢方依貪污治罪條例起訴；圖為台北市警局外觀。（資料照）

新北市淡水警分局馮姓員警，與台北市警局交通大隊劉姓員警涉嫌勾結車行業者，製作不實交通舉發單，協助車主以假開單方式規避牌照吊扣處分、提前上路行駛，涉案不法利益合計近300萬元。士林地檢署近期偵結，依貪污治罪條例及刑法偽造文書等罪起訴6人。

起訴書指出，馮姓警員自2018年起任職淡水分局某派出所，台北市北投分局交通分隊劉姓警員自2002年起服務至今，兩人均負責取締交通違規，屬依法行使職權之公務員。另王姓男子則為甲、乙公司負責人，其員工李姓、王姓、鄭姓男子，以及另名劉姓友人與車行員工林姓男子，均涉入此案。

檢方調查，依修法前，道路交通管理處罰條例第43條規定，汽車駕駛超速超過時速60公里，除罰鍰外須吊扣車牌6個月，警方並應當場禁止駕駛與移置保管車輛。然而部分車行業者為讓車主繼續使用車輛，竟利用制度漏洞，與員警勾結開立「未懸掛號牌」等不實違規事由，使車輛形式上遭「吊銷」而非「吊扣」，再向監理機關繳罰、驗車、換領新牌照後重新上路。

檢方追查發現，劉姓警員在執勤期間與林姓業者以LINE聯繫，約定時間地點碰面，由劉員填製不實的舉發單，登載「已領有號牌未懸掛」等虛偽違規事實，協助3輛吊扣車免除禁駛期。林男再據此向監理站辦理換照，使車主得提前使用車輛。依租車市價估算，3名車主共獲不法利益105萬2700元，林男另收取5400元代辦費。

另一線由馮姓警員透過另名遭通緝的警員及李姓窗口，與車行負責人王男及其員工串通，替四輛被吊扣車開立不實舉發單，讓車主同樣提前取回牌照上路。整起案件涉及七輛車，檢方認定兩名員警明知違法仍配合開單，嚴重損害交通裁罰制度公信。

士檢認為，馮、劉兩名警員均利用職務之便，違背職務意圖圖利他人，犯行明確；其餘車行業者等人則涉使公務員登載不實文書罪。全案偵結後，依貪污治罪條例第5條、刑法第214條起訴6人，並建請法院從重量刑，以維護公務廉潔與交通執法公信。

