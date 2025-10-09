竹市火車站前停車場女子疑欲跳樓 幸獲救送醫

新竹市火車站前的晶品城停車場，今天清晨在9樓停車場外牆有女子疑欲跳樓，幸獲救送醫。（記者洪美秀翻攝）

新竹市火車站前的晶品城停車場今天清晨6點半左右發生1名年約50歲女子疑似情緒低落欲跳樓救護案件，員警獲報後趕緊通知消防局救護人員到場，這名女子穿著黑色短褲及鞋子站在9樓外牆的廣告牆面邊，消防救護人員出動雲梯車及架好氣墊床後，升上雲梯車後，救護人員把站在外牆突起處的女子救下來，據悉，女子神情恍惚，情緒低落，不發一語，後續由救護人員將女子送到醫院，才解除狀況。

但女子如何到停車場9樓外的廣告牆面上方，為何會有此行為，仍待進一步了解，但女子神情及情緒低落，並沒有大聲哭喊，而是神情顯得有點恍惚，在救護人員升上雲梯車後，隨即跟著救護人員搭雲梯車下來。

救護人員經員警通報到場，發現有高樓層救護案件，趕緊架設氣墊床，接著出動雲梯車，過程中女子都站在9樓高的廣告牆上方，不發一語，接著救護人員成功接觸到女子後，將女子救進雲梯車的空中護欄內，而女子則腿軟攤坐，隨後再由救護人員送醫檢查。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

新竹市火車站前的晶品城停車場，今天清晨有一名女子疑欲跳樓，幸獲救送醫。（記者洪美秀翻攝）

