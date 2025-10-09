為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    海巡台中查緝隊破獲毒鴛鴦販毒集團 查獲逾千萬元毒品

    2025/10/09 11:03 記者張軒哲／台中報導
    海巡署台中查緝隊人員查獲毒品分裝器材與販毒聯繫手機。（海巡署提供）

    海巡署台中查緝隊人員查獲毒品分裝器材與販毒聯繫手機。（海巡署提供）

    海巡署偵防分署台中查緝隊今年2月接獲販毒情資，查獲9人販毒集團，台中市一對毒鴛鴦39歲黃姓男子與34歲陳姓女子，2人涉嫌在租屋處，雇用7人分裝毒品，利用深夜在多處公園交易販毒，台中查緝隊在2人住處查扣數千公克毒品，市價估逾1000萬元，檢察官本週已依毒品罪起訴2人，其餘7人交保候傳。

    台中查緝隊今日指出，依一件毒品案持續向上追查，專案小組經報請台中地檢署檢察官潘曉琪指揮後，長期偵蒐與利用大數據分析比對，循線追查出這對情侶在台中市南區住一處社區大樓租屋，並雇請另外7人，將毒品分裝、運輸、出貨，利用網路聯繫，皆挑選凌晨夜深人靜的偏僻公園交易毒品，檢警待時機成熟後一舉破獲販毒集團中、小盤商，成功瓦解販毒鏈。

    台中查緝隊成員持搜索票破獲查獲第二級毒品大麻3961公克、毒品咖啡包296包、大麻菸油2867公克、大麻軟糖17公克、愷他命15公克、不明藥丸724公克等毒品，這些毒品約可供15萬人吸食，市價估逾1000萬元，依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    海巡署台中查緝隊人員查獲毒品。（海巡署提供）

    海巡署台中查緝隊人員查獲毒品。（海巡署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播