海巡台中查緝隊破獲毒鴛鴦販毒集團 查獲逾千萬元毒品

海巡署台中查緝隊人員查獲毒品分裝器材與販毒聯繫手機。（海巡署提供）

海巡署偵防分署台中查緝隊今年2月接獲販毒情資，查獲9人販毒集團，台中市一對毒鴛鴦39歲黃姓男子與34歲陳姓女子，2人涉嫌在租屋處，雇用7人分裝毒品，利用深夜在多處公園交易販毒，台中查緝隊在2人住處查扣數千公克毒品，市價估逾1000萬元，檢察官本週已依毒品罪起訴2人，其餘7人交保候傳。

台中查緝隊今日指出，依一件毒品案持續向上追查，專案小組經報請台中地檢署檢察官潘曉琪指揮後，長期偵蒐與利用大數據分析比對，循線追查出這對情侶在台中市南區住一處社區大樓租屋，並雇請另外7人，將毒品分裝、運輸、出貨，利用網路聯繫，皆挑選凌晨夜深人靜的偏僻公園交易毒品，檢警待時機成熟後一舉破獲販毒集團中、小盤商，成功瓦解販毒鏈。

請繼續往下閱讀...

台中查緝隊成員持搜索票破獲查獲第二級毒品大麻3961公克、毒品咖啡包296包、大麻菸油2867公克、大麻軟糖17公克、愷他命15公克、不明藥丸724公克等毒品，這些毒品約可供15萬人吸食，市價估逾1000萬元，依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

海巡署台中查緝隊人員查獲毒品。（海巡署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法