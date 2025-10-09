馬公消防警笛聲大作 工地無名火燒毀2平方公尺

馬公前寮建地傳出火警，經查為板模失火。（澎湖縣政府消防局提供）

國慶連假前夕，馬公市不少民眾今（9）日清晨，在睡夢中被消防警笛聲驚醒，位在馬公前寮里一處建案工地，清晨冒出無名火，雖然只是板模約2平方公尺燒毀，但因鄰近中山國小及三總澎湖分院，讓警消人員捏把冷汗，詳細失火原因，刻由澎湖縣政府消防局火調小組釐清。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日清晨4時52分受理民眾報案指稱，指稱馬公市前寮里3-19號西側某建案工地堆置之板模起火燃燒，請求派遣人車前往搶救，由於位置在三總澎湖分院北側後方，附近民宿林立，旁邊又有中山國小，一度引發緊張，加上清晨時間多數民眾都在睡夢中，刺耳消防警笛聲劃破夜晚的寧靜，許多人被驚醒。

澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣馬公分隊3車7人前往現場，由分隊長劉明偉指揮搶救。勤務人員到達現場回報，現場是ㄧ般住宅建案工地前堆置之板模起火燃燒，勤務人員立即部署1條水線進行搶救，火勢於上午5時19分撲滅，燃燒板模面積約2平方公尺，無人員傷亡。

工地位在三總澎湖分院北側，又鄰近中山國小。（澎湖縣政府消防局提供）

