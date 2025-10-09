為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    7旬老翁想幫父修墳竟拿錢賄絡殯葬處課長 繳50萬換緩起訴

    2025/10/09 10:36 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日偵結，認定曾翁涉犯貪污治罪條例，考量他並無前科，予以緩起訴處分，需支付國庫50萬元。（記者吳昇儒攝）

    台北市一名曾姓老翁想要修繕父親墓地，向市府提出申請，因市府認定該處為違規下葬墳墓而駁回。曾翁為求順利通過申請，與殯葬處殯儀管理課長會面時，竟拿出裝有6萬元的牛皮紙袋，進行賄賂，當場被拒，並送交廉政署偵辦。台北地檢署今日偵結，認定曾翁涉犯貪污治罪條例，考量他並無前科，予以緩起訴處分，需支付國庫50萬元。

    檢廉調查，曾翁的父親安葬在陽明山第一公墓內，因年久失修，曾翁於2021年間向台北市政府提出修繕申請。但市府評估後發現，曾翁父親墳墓屬於違規下葬，駁回申請。

    76歲曾翁為了能夠順利通過墓地修繕案，竟於去年12月9日與殯葬處殯儀管理課長聯繫，相約於同年月11日在議會接待室會面。

    過程中，曾翁表明市府希望能夠通過他的修繕申請，隨即拿出一只裝有6萬元的牛皮紙袋，想向課長行賄。而課長當場拒絕並制止，並告知該墓地依規定不得申請修繕。

    廉政署獲報後，約談行賄的曾翁，對方坦承為了修繕父親墳墓，有對課長行賄的行為。廉政官偵訊後，依涉犯貪污治罪條例將曾翁移送台北地檢署偵辦。

    檢察官偵訊後，認為曾翁已坦承犯行，深感悔悟，且未曾受有罪判決確定，素行尚可，故予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，需於處分確定6個月內，向公庫支付50萬元。

