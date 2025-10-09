為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹南公義路口國中生疑闖紅燈 騎二輪電動車腿斷變形躺地不起

    2025/10/09 09:54 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣竹南鎮公義路於昨（8）日晚間發生轎車與微型二輪電動車路口碰撞之交通事故，騎士15歲陳姓男國中生腿部骨折變形、躺在馬路無法動彈。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣竹南鎮公義路於昨（8）日晚間發生轎車與微型二輪電動車路口碰撞之交通事故，騎士15歲陳姓男國中生腿部骨折變形、躺在馬路無法動彈。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣竹南鎮公義路於昨（8）日晚間發生轎車與微型二輪電動車路口碰撞之交通事故，騎士15歲陳姓男國中生腿部骨折變形、躺在馬路無法動彈，經消防送醫救治，無生命危險，警方初步調查，男學生疑闖紅燈。

    苗栗縣政府消防局於昨晚7點37分許獲報，指竹南鎮公義路2421號前有汽、機車碰撞車禍，經派遣消防人車前往，發現騎士躺在馬路，評估患者為右大腿變形及右腰擦傷予骨折固定及清洗傷口後送醫。警方獲報後也派員協助傷者送醫並進行交通疏導。

     

    經警方初步了解，25歲林姓男子駕駛轎車沿產業道路西往東的方向欲駛入公義路，與沿公義路北往南、疑似闖紅燈之15歲陳姓男學生騎乘微型二輪電動車發生碰撞，男學生經送醫救治，無生命危險。雙方駕駛經接受酒精濃度檢測數值皆為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

     

    竹南警分局呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌，並減速慢行注意有無來車，切勿搶快通過或違規闖紅燈，以確保行車安全。

    苗栗縣竹南鎮公義路於昨（8）日晚間發生轎車與微型二輪電動車路口碰撞之交通事故，騎士15歲陳姓男國中生腿部骨折變形、躺在馬路無法動彈。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣竹南鎮公義路於昨（8）日晚間發生轎車與微型二輪電動車路口碰撞之交通事故，騎士15歲陳姓男國中生腿部骨折變形、躺在馬路無法動彈。（記者彭健禮翻攝）

