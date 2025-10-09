為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    79歲老翁不借打火機被打爆頭 竟是毒蟲「隨機殺人」

    2025/10/09 09:46 記者黃佳琳／高雄報導
    警方逮獲在衛武營隨機殺人的黃男送辦。（讀者提供）

    警方逮獲在衛武營隨機殺人的黃男送辦。（讀者提供）

    高雄市一名黃姓臨時工於鳳山區衛武營都會公園，藉故攀談向鄭姓老翁借打火機不成，竟持拔釘器攻擊鄭翁頭部，造成鄭翁頭破血流，運動民眾2、3人見狀制止，壓制不住黃男脫逃，警方以車追人，循線逮獲黃男，並發現他竟是吸毒後神智不清隨機殺人，被法官依殺人未遂罪判刑2年10月。

    判決指出，2024年8月26日早上10點多，黃姓男子（40歲）先是在住處吸食安非他命後，從三民區騎車到鳳山區衛武營都會公園，他跟在鄭姓老翁後方進入停車場停車，黃男藉故攀談向鄭翁借打火機，鄭翁表示沒有，不料黃男竟從機車腳踏板上拿出工作用「肉魯仔（拔釘器）」攻擊鄭翁頭部，造成鄭翁頭破血流。

    公園運動的民眾多人見狀上前壓制黃男，造成黃男一度摔車倒地，但仍壓不住黃男，黃男騎機車脫逃，鳳山警方據報到場處理，先協助鄭翁到醫院縫合頭部撕裂傷，所幸沒有生命危險。警方再調閱監視器畫面以車追人，循線於三民區住家前攔獲黃男。

    高雄地方法院審理時，黃男坦承吸毒後騎車，但否認有殺人犯意，辯稱當時精神恍惚，以為鄭姓老翁尾隨他要對他不利，他只是要嚇唬鄭翁才不小心打到他的頭部；由於相關事證明確，法官依毒駕判鄭男徒刑3月，得易科罰金，殺人未遂部分則判刑2年10月，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播