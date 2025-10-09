79歲老翁不借打火機被打爆頭 竟是毒蟲「隨機殺人」

警方逮獲在衛武營隨機殺人的黃男送辦。（讀者提供）

高雄市一名黃姓臨時工於鳳山區衛武營都會公園，藉故攀談向鄭姓老翁借打火機不成，竟持拔釘器攻擊鄭翁頭部，造成鄭翁頭破血流，運動民眾2、3人見狀制止，壓制不住黃男脫逃，警方以車追人，循線逮獲黃男，並發現他竟是吸毒後神智不清隨機殺人，被法官依殺人未遂罪判刑2年10月。

判決指出，2024年8月26日早上10點多，黃姓男子（40歲）先是在住處吸食安非他命後，從三民區騎車到鳳山區衛武營都會公園，他跟在鄭姓老翁後方進入停車場停車，黃男藉故攀談向鄭翁借打火機，鄭翁表示沒有，不料黃男竟從機車腳踏板上拿出工作用「肉魯仔（拔釘器）」攻擊鄭翁頭部，造成鄭翁頭破血流。

公園運動的民眾多人見狀上前壓制黃男，造成黃男一度摔車倒地，但仍壓不住黃男，黃男騎機車脫逃，鳳山警方據報到場處理，先協助鄭翁到醫院縫合頭部撕裂傷，所幸沒有生命危險。警方再調閱監視器畫面以車追人，循線於三民區住家前攔獲黃男。

高雄地方法院審理時，黃男坦承吸毒後騎車，但否認有殺人犯意，辯稱當時精神恍惚，以為鄭姓老翁尾隨他要對他不利，他只是要嚇唬鄭翁才不小心打到他的頭部；由於相關事證明確，法官依毒駕判鄭男徒刑3月，得易科罰金，殺人未遂部分則判刑2年10月，可上訴。

