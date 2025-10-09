台中BMW深夜高速撞進民宅 熟睡中母子遭猛撞釀1死1傷

BMW撞進民宅，現場一片狼籍。（民眾提供）

台中市西區今（9日）凌晨驚傳死亡車禍！一輛BMW轎車失控直衝民宅客廳，釀成屋內87歲婦人當場死亡、婦人61歲兒子頭部重創送醫搶救的悲劇，43歲駕駛劉男也受傷送醫，警方正調查是否涉及酒駕或毒駕情事。

這起事故發生在凌晨3時21分，地點位於西區五權路與五權西路1段交叉口的茶葉行民宅。據了解，當時劉男駕駛BMW行經該處，不明原因失控衝進民宅1樓客廳，巨大的撞擊聲驚醒鄰居報案，消防人員獲報後火速派出中區、中港及大誠分隊，共出動5輛消防車與14名人員前往搶救。

消防人員抵達時，車頭已陷入屋內，現場一片凌亂，民宅結構受損，屋內睡上舖的張姓男子頭部撕裂傷、意識清楚，送往台中醫院治療，睡下舖的母親張李姓婦人則因撞擊力道過大，明顯死亡，駕駛劉男受困車內，救出時顏面擦傷、意識模糊，立即送往中國醫藥大學附設醫院救治，警方已向檢察官聲請核發鑑定許可書，以釐清是否涉及酒駕或毒駕情事。

消防人員到場救援。（民眾提供）

警方在現場拉起封鎖線。（民眾提供）

