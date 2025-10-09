為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    5山友鐵棍撐開「黑眉錦蛇」嘴巴 高市府︰將法辦

    2025/10/09 09:19 記者陳文嬋／高雄報導
    山友以鐵棍撐開保育類「黑眉錦蛇」嘴巴。（來源社會事新聞影音）

    山友以鐵棍撐開保育類「黑眉錦蛇」嘴巴。（來源社會事新聞影音）

    高雄市5名山友半夜登柴山，發現一隻保育類「黑眉錦蛇」，長度大約2公尺，竟抓起來把玩、拍照、摸蛇外，還以鐵棍撐開嘴巴；影片今網路社群「社會事新聞影音」廣為流傳，市府認定無故騷擾保育類野生動物違反野保法，將會同警方將5人查緝到案開罰或法辦。

    高雄市5名山友半夜登柴山，發現一隻保育類「黑眉錦蛇」，竟抓起來把玩，有人表示曾被「黑眉錦蛇」嚇過，還有人驚呼「好大一隻！恐怖！」

    一行人逗蛇嬉鬧，不但拍照、摸蛇，還拉長「黑眉錦蛇」，以登山杖比對，測量長度大約2公尺外，還有人開玩笑「每人摸一下、每人親一下！」

    最誇張的是，有人以鐵棍撐開「黑眉錦蛇」嘴巴看牙齒，甚至將「黑眉錦蛇」掛在脖子上，拍照合影留念，令人傻眼。

    影片今被人po上網路社群「社會事新聞影音」廣為流傳，農業局認定無故騷擾保育類野生動物違反野保法，將會同警方將5人查緝到案，釐清事情經過再依法開罰或移送法辦。

    依據野生動物保育法規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待行為，山友雖然最終將「黑眉錦蛇」野放，但行為已觸犯野保法，將依野保法第42條規定，可處最重1年有期徒刑、拘役或科或併科6萬元至30萬元罰金。

    山友將保育類「黑眉錦蛇」掛在脖子上拍照留念。（來源社會事新聞影音）

    山友將保育類「黑眉錦蛇」掛在脖子上拍照留念。（來源社會事新聞影音）

    山友觸摸並拉長保育類「黑眉錦蛇」測量長度。（來源社會事新聞影音）

    山友觸摸並拉長保育類「黑眉錦蛇」測量長度。（來源社會事新聞影音）

