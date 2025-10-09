西語教授身後遺囑非同一人所寫？ 法官委請鑑定駁疑點

國有財產署南區分署質疑西班牙文學系田姓教授的自書遺囑非同一人所寫，台南地院委請調查局鑑定判斷同一人寫的可能性高，認定遺囑有效力。（資料照，記者王俊忠攝）

在台灣1所大學教授西班牙文學系的田姓教授，於2022年8月亡故，田教授的天主教教友及里長進入田的住處善後發現田有寫1封自書遺囑、並指定魏姓教友為遺囑執行人。但田的遺產管理單位國有財產署南區分署認遺囑上兩處筆勢、勾勒轉折不同，恐非同一人書寫，遺囑應無效。台南地院法官委請調查局鑑定研判可能是同一人所寫，判認遺囑有其效力。

國有財產署南區分署主張，在台灣沒有親屬的田教授於2022年8月中過世，該分署被法院裁定為田教授的遺產管理人；魏男自稱是田教授的遺囑執行人，持有田於2021年10月所立的遺書（自書遺囑），但此遺囑上的兩處筆勢、勾勒與轉折顯然不同，恐非同一人書寫，不符合自書遺囑的要式性，此遺囑應無效。

魏姓教友則說，田在台灣沒有親屬、是位虔誠天主教徒，他是教友又與田住同一個社區，兩人感情像家人一般，田在生前告訴他「有先預立遺囑」，後來田身亡，教友與里長進入田教授住處協助後事，在家中發現田留有遺囑並指定他為遺囑執行人，田生前著作無數，此遺囑全文筆跡與田留存的《吉柯德先生之死》手稿筆跡相符，其簽名筆跡也一致，應符合自書遺囑要件、具有效力。

一審法官調取田教授親自書寫資料、並囑託調查局文書暨指紋鑑識實驗室鑑定，結果認為該遺囑上兩處田教授的筆跡與法院調取的田教授親書資料所簽姓名筆跡、筆劃特徵相似，研判有可能是同一人所寫，沒有原告管理人所說的疑點，加上田教授有在遺囑上寫出年、月、日與親自簽名，已符合自書遺囑法定要件，此遺囑具有效力，駁回國有財產署南區分署的主張；此案還可上訴。

