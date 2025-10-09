為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國慶連假北市警提前部署百處路口疏導交通 景點與商圈加強取締違停拖吊

    2025/10/09 09:07 記者劉慶侯／台北報導
    國慶連假期間警方將加強交通疏導。（記者劉慶侯翻攝）

    10月10日至10月12日為國慶日連續假期，台北市警察局為維護連假北市交通順暢及行車秩序，特別於國慶連假前（9日）在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，提前到崗疏導。此外在連假期間，也將各人潮匯集地點加強取締、拖吊。

    北市警交通大隊表示，連假期間北市各觀光遊憩景點如：陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等）、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，將增派交通疏導崗位，以維持交通秩序境。

    此外，國慶連假期間欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，北市警局並將針對易聚集人、車潮地點加強違規停車取締、拖吊。

    警方表示，民眾隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。

    國慶連假期間警方將加強交通疏導。（記者劉慶侯翻攝）

