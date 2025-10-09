鐵漢也有柔情 資深警員「富哥」唱出〈咱的國家台灣名〉

歌詞中「咱台灣就是中華牌的民國名」。（圖擷取自「咱的國家台灣名」AI影音畫面）

去年創作以警察不畏辛勞危險，堅決守護人民為背景的歌曲〈警光好男兒〉到最新作品〈咱的國家台灣名〉，台南資深員警黃建富再展創作才華，用音樂書寫島嶼歷史。他將台灣400年來被殖民的滄桑與堅韌編成詞曲，旋律朗朗上口、寓意深遠，再度讓人看見這位曾任總統賴清德貼身隨扈「富哥」的心細與鐵漢柔情。

〈咱的國家台灣名〉以史為歌，從「海的水平線，浮出蕃薯山」唱起，串起原住民部落、荷治、明鄭、清治、日治到二戰各時期的興衰變遷。他以歌聲提醒，「敵人總在你安逸、內部分裂、軍備薄弱、不思團結時，一舉將你殲滅。」歌中更強調：「台灣是咱的土地，不是極權眼中的肥肉」，唯有「眾志成城、團結一致」，以自由民主守護下ㄧ代，才能讓台灣永續前行。

他用渾厚而充滿信念的嗓音唱出：「手牽這條線，咱要做陣行」、「二千三百萬，勇敢的蕃薯囝」、「咱攏是台灣牌蕃薯Y囝」、「咱台灣就是中華牌的民國名」，每一句都洋溢濃厚的土地情感與台灣意識。

黃建富說，他平日有空喜歡閱讀台灣歷史書籍，亦分析歷代族群的興衰，均與人民的團結與否有關，故而孕育創作靈感。又近期看到花蓮慘遭洪災，「鏟子超人」不分黨派由全國各地趕赴災區，自主性投入災後重建，更讓他深受感動，「真正的團結不分顏色、立場，只要為土地努力的人，都是台灣的英雄。」

歌曲的美術設計則由擁有美術專長的女兒操刀，結合AI影像技術協助父親剪輯MV；合音、錄音後製全由他自掏腰包完成。黃建富笑說：「我沒有那麼厲害，這首歌可說是我們父女倆與數名好友合作後製的結晶。」

他透露，這次創作純屬個人心念，與過去的隨扈職務無關。由於長年南北奔波導致頸腰部疼痛，去年他已獲總統諒解請辭，不再於第一線工作。黃建富強調，音樂只是表達方式，創作核心是一份對家鄉的熱愛與守護信念。「希望這首歌能喚起更多人珍惜這片土地，記得我們都是台灣囝仔，一起守護這塊讓我們驕傲的家園。」

