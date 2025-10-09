開會被辱罵「哭爸」遭霸凌 求償百萬吞敗原因曝光

鍾姓經理在公司開會被辱罵「哭爸」，認為遭到職場霸凌求償，被橋頭地院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

高市鍾姓經理在公司開會，被負責人辱罵「哭爸」3次，自認遭到職場霸凌，要求賠償100萬元精神撫慰金，橋頭地院認為僅是口頭語，用來表示不滿，不影響名譽，判決他敗訴。

據了解，原告鍾男為某公司專案經理，於2024年4月至7月在公司會議室內開會期間，被公司負責人兼總經理甲男辱罵「哭爸」3次，另在同年8月16日開會又被罵1次，後來並無故終止兩造勞動契約。鍾認為遭到職場霸凌，名譽受損，要求公司賠償100萬元精神撫慰金。

被告甲男則說，當時兩造爭執激烈，他脫口而出，只說「哭爸」，並就整個過程觀察，只是情緒發洩，而非針對鍾個人名譽或社會評價加以貶損，亦未具體指涉鍾喪親或詛咒意圖，拒絕賠償。

承辦法官調查，參照教育部臺灣台語常用詞辭典及開會經過，認為甲男是因鍾業績不好而說出「哭爸」，當作嘆詞使用，是指粗俗的口頭語，用來表示糟糕、不滿或遺憾，因此判決不用賠償，仍可上訴。

