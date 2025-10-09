警鳴笛取締違停 台南吃飯阿伯被吵到怒嗆三字經慘了

台南警方取締違停先鳴笛提醒，卻惹到一旁吃自助餐的吳姓阿伯不滿怒嗆還揮腰包作勢攻擊，被警方依妨害公務罪嫌送辦。（民眾提供）

台南警方鳴笛取締違規停車，在路邊吃自助餐的吳姓阿伯不滿吃飯被吵，同時認為應該嚴格取締違停，怒嗆警員紅單不趕快開，鳴笛吵死了，雙方爆發口角，吳男還作勢攻擊，最後被依妨害公務罪嫌移送。

警方8日晚間6點多接獲報案，郡平路與健康三街的自助餐店外有違規停車，育平派出所警員依規定到場先鳴笛才開始開單，卻引起年近60歲的吳男不滿，他騎腳踏車到自助餐店吃飯，喝了點小酒，聽到鳴笛聲覺得很吵，突然情緒失控。

請繼續往下閱讀...

據了解，吳男衝出店，咆哮質問警員為什麼開單還要鳴笛？隨後飆罵三字經，還揮舞腰包作勢攻擊，警員為避免衝突擴大，通報支援警力趕到現場，合力將他壓制。

台南違規停車情況常讓人詬病，警方取締時常受到壓力，執勤警員實務上都會鳴警笛，再依法舉發。警方說，鳴笛取締屬合法程序，未料卻因酒後民眾不滿聲響，引發這起衝突。

警方調查確認吳男確有飲酒情況，雖未造成員警受傷，但行為已妨害公務執行，訊後將依法移送台南地檢署，最後呼籲民眾請勿違停，如果接到紅單也請不要與現場警員爭執，可尋求合法管道申訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

