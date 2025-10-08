為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    追債追到靈堂！新竹女債主攜本票瞻仰遺容 竟偷按捺亡者指印

    2025/10/08 23:55 記者蔡彰盛／新竹報導
    李女得知債務人過世，隨即衝到新竹市立殯儀館追思園。（記者蔡彰盛攝）

    李女得知債務人過世，隨即衝到新竹市立殯儀館追思園。（記者蔡彰盛攝）

    追債追到人死還不放過！新竹李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世，竟6小時內衝到殯儀館，假借瞻仰遺容，拿起彭男大體手指，在借據與面額850萬元的本票上捺印，營造彭男生前同意抵押土地且開本票假象，新竹地院依偽造有價證券罪將她判刑2年。

    法官調查，李女與彭男有債務糾紛，明知彭男已於今年2月21日凌晨5時許死亡，竟由綽號「小瑋」、「威哥」男子以彭男名義，於借據抵押文件借款人欄偽造彭男署名，偽造彭男名義為借款人的借據抵押文件1張；另於本票發票人欄偽造彭男署名1枚，偽造彭男名義為發票人的本票（發票日期為109年5月23日、票面金額850萬元）。

    當天上午11點李女隨即衝到新竹市立殯儀館追思園，假借瞻仰遺容機會，將彭男大體手指按捺印泥，並蓋印指印於借據抵押文件及本票，以此表示彭男有向她借款，並同意以名下土地作為抵押及負發票人責任之意，足生損害於彭男繼承人。

    經現場人員察覺有異，立即通報家屬，家屬旋即報警處理，並扣得借據抵押文件、本票、印泥等證物，始悉上情。

    法官審酌李女僅因欲保全債權之用，即率為偽造私文書及偽造有價證券犯行，除生損害於彭男繼承人外，亦擾亂票據信用交易秩序，確有不當，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，且偽造本票並未進入交易市場廣泛流通，對於金融交易秩序及市場交易信用危害尚屬有限。

    法官認為李女已坦承犯行，態度良好，經此次偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，依偽造有價證券罪判刑2年、緩刑5年，且需向公庫支付5萬元，以及提供90小時義務勞務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播