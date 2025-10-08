再接再厲！10/8 今彩539頭獎摃龜

再接再厲！10/8 今彩539頭獎摃龜2025/10/08 22:06 即時新聞／綜合報導
10月8日晚上開獎的第114000244期今彩539頭獎摃龜。
第114000244期今彩539中獎號碼為「03、09、26、38、39」，頭獎摃龜；貳獎共272注中獎，每注可得2萬元；參獎共8567注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3735注中獎，每注可得50元。
第114000244期39樂合彩中獎號碼為「03、09、26、38、39」，四合共5注中獎，每注可得21萬元2500元；三合共374注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬372注中獎，每注可得1500元。
第114000244期3星彩中獎號碼為「359」，壹獎共146注中獎，每注可得1萬元。
第114000244期4星彩中獎號碼為「2144」，壹獎共7注中獎，每注可得10萬元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
熱門賽事、球星動態不漏接