剖析3大法官用「例外」發聲明 陳鋕雄暗諷：憲訴法應不適用

國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，這3位大法官以避免媒體「嚴重誤導社會視聽」，不遵守法官不語原則。（記者陳彩玲翻攝）

藍白立委兩度聯手封殺大官人事案，導致憲法法庭癱瘓至今，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美不滿挨轟「大法官怠惰、在睡覺」，聯合發出聲明，引發熱議。對此，國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，這3位大法官以避免媒體「嚴重誤導社會視聽」，不遵守法官不語原則，若按相同「例外」邏輯，憲法訴訟法應不予適用，應該由憲法法庭自行依憲法法理建立審議表決規範。

陳鋕雄深夜在臉書發文表示，「疾風知勁草，時窮節乃見。」同樣是憲法的守護者，有些人能力挽狂瀾，有些人只能在學術論文中捍衛憲法。接著提及3位大法官聲明的第一句話「有媒體報導大法官就繫屬中案件的立場與處理狀況，所述內容與實情多有出入，恐嚴重誤導社會視聽，特澄清如下」。

請繼續往下閱讀...

他認為，那第一句話背後的意思是，「法官不語」雖然是法官倫理基本原則，這原則要求法官要能抗拒媒體的壓力，並對於繫屬中的違憲爭議，如果要作成合憲解釋，應該要以判決為之，不在法庭之外對法律的合憲性與否表示意見，但由於前幾天前大法官黃虹霞受訪時，批評憲法法庭怠忽職守，基於「黃虹霞前大法官例外原則」，此時大法官得不遵守法官不語原則。

因此，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美自行發布聲明表示「新修正《憲法訴訟法》第30條第2項至第6項規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用。」在聲明中直接肯定憲法訴訟法10人門檻條款的合憲性，以避免媒體「嚴重誤導社會視聽」。

陳鋕雄指出，這3位大法官的思路，應該是認為由於憲法法庭無法合法評議，有話不能說，形成「法官不語」原則的例外，所以自行發聲明。

不過，按照相同的「例外」邏輯，憲法訴訟法第30條第2項的規定，應僅適用於大法官人數相當或超過10人的「一般情形」。陳鋕雄認為，在大法官總人數未達10人的「例外情形」下，屬於憲法訴訟法未予規定的情形，此時憲法訴訟法應不予適用，應該由憲法法庭自行依憲法法理建立審議表決規範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法