為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    剖析3大法官用「例外」發聲明 陳鋕雄暗諷：憲訴法應不適用

    2025/10/08 21:59 記者陳彩玲／台北報導
    國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，這3位大法官以避免媒體「嚴重誤導社會視聽」，不遵守法官不語原則。（記者陳彩玲翻攝）

    國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，這3位大法官以避免媒體「嚴重誤導社會視聽」，不遵守法官不語原則。（記者陳彩玲翻攝）

    藍白立委兩度聯手封殺大官人事案，導致憲法法庭癱瘓至今，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美不滿挨轟「大法官怠惰、在睡覺」，聯合發出聲明，引發熱議。對此，國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄認為，這3位大法官以避免媒體「嚴重誤導社會視聽」，不遵守法官不語原則，若按相同「例外」邏輯，憲法訴訟法應不予適用，應該由憲法法庭自行依憲法法理建立審議表決規範。

    陳鋕雄深夜在臉書發文表示，「疾風知勁草，時窮節乃見。」同樣是憲法的守護者，有些人能力挽狂瀾，有些人只能在學術論文中捍衛憲法。接著提及3位大法官聲明的第一句話「有媒體報導大法官就繫屬中案件的立場與處理狀況，所述內容與實情多有出入，恐嚴重誤導社會視聽，特澄清如下」。

    他認為，那第一句話背後的意思是，「法官不語」雖然是法官倫理基本原則，這原則要求法官要能抗拒媒體的壓力，並對於繫屬中的違憲爭議，如果要作成合憲解釋，應該要以判決為之，不在法庭之外對法律的合憲性與否表示意見，但由於前幾天前大法官黃虹霞受訪時，批評憲法法庭怠忽職守，基於「黃虹霞前大法官例外原則」，此時大法官得不遵守法官不語原則。

    因此，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美自行發布聲明表示「新修正《憲法訴訟法》第30條第2項至第6項規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用。」在聲明中直接肯定憲法訴訟法10人門檻條款的合憲性，以避免媒體「嚴重誤導社會視聽」。

    陳鋕雄指出，這3位大法官的思路，應該是認為由於憲法法庭無法合法評議，有話不能說，形成「法官不語」原則的例外，所以自行發聲明。

    不過，按照相同的「例外」邏輯，憲法訴訟法第30條第2項的規定，應僅適用於大法官人數相當或超過10人的「一般情形」。陳鋕雄認為，在大法官總人數未達10人的「例外情形」下，屬於憲法訴訟法未予規定的情形，此時憲法訴訟法應不予適用，應該由憲法法庭自行依憲法法理建立審議表決規範。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播