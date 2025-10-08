為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逆轉！台鐵工會8年前春節集體休假336人遭懲處 最高行判敗訴確定

    2025/10/08 20:03 記者楊國文／台北報導
    台鐵工會8年前發起春節集體休假，336人遭懲處，北高行、更一審判工會勝訴，最高行政法院今改判工會、336人敗訴確定。（記者楊國文攝）

    台鐵工會8年前發起春節集體休假，336人遭懲處，北高行、更一審判工會勝訴，最高行政法院今改判工會、336人敗訴確定。（記者楊國文攝）

    台鐵產業工會8年前春節發起「拒絕加班並依法休假」工會活動，事後多達336人被懲處、甚至記曠職，台鐵產業工會因此向勞動部申請不當勞動行為裁決，但被認定懲處不構成不當勞動行為，遭到駁回，又提起行政訴訟，台北高等行政法院判工會勝訴，更一審則判工會部分勝訴，勞動部、台鐵不服上訴，最高行政法院今判決逆轉，改判工會、336人敗訴確定。

    最高行政法院指出，勞資爭議處理法第5條第4款規定的工會爭議行為，是指工會為達成其主張，發起罷工或其他阻礙事業正常運作的行為，其本質是多數勞工以違反勞動契約或勞動法令的手段，拒絕履行工作或妨礙事業的正常運作。

    最高行政法院認為，工會、工會成員廖宜軍等336人因勞資爭議發起集體休假工會活動，基於工會自主，雖可以主張不循法定爭議行為等機制，仍應「依約、依法」辦理，並符合誠信原則，才具備正當性。

    最高行也指出，台鐵公司依法實施輪班制，本於工作規則及實際安排等規定，形成如何徵得勞工同意於國定假日工作的作業慣習，未違反勞基法第39條所定最低標準；以工作規則所設的休假、請假程序規範，並非就台鐵公司員工應受勞基法第4章各條文保障的勞動條件，作更為不利的規定，對集體休假活動的安排有其拘束力。

    對工會成員集體休假活動的實際權利行使，最高行認為，並未全然依約、依法辦理，且與誠信原則不符，台鐵所為不構成不當勞動行為，改判工會、336人敗訴確定。

    全案緣於，台鐵產業工會2017年春節期間發起依法休假活動，工會成員共有336人遭記過、或曠職處分。工會認為合法休假，台鐵構成不當勞動行為，提起訴願被駁回後，打行政訴訟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播