逆轉！台鐵工會8年前春節集體休假336人遭懲處 最高行判敗訴確定

台鐵工會8年前發起春節集體休假，336人遭懲處，北高行、更一審判工會勝訴，最高行政法院今改判工會、336人敗訴確定。（記者楊國文攝）

台鐵產業工會8年前春節發起「拒絕加班並依法休假」工會活動，事後多達336人被懲處、甚至記曠職，台鐵產業工會因此向勞動部申請不當勞動行為裁決，但被認定懲處不構成不當勞動行為，遭到駁回，又提起行政訴訟，台北高等行政法院判工會勝訴，更一審則判工會部分勝訴，勞動部、台鐵不服上訴，最高行政法院今判決逆轉，改判工會、336人敗訴確定。

最高行政法院指出，勞資爭議處理法第5條第4款規定的工會爭議行為，是指工會為達成其主張，發起罷工或其他阻礙事業正常運作的行為，其本質是多數勞工以違反勞動契約或勞動法令的手段，拒絕履行工作或妨礙事業的正常運作。

最高行政法院認為，工會、工會成員廖宜軍等336人因勞資爭議發起集體休假工會活動，基於工會自主，雖可以主張不循法定爭議行為等機制，仍應「依約、依法」辦理，並符合誠信原則，才具備正當性。

最高行也指出，台鐵公司依法實施輪班制，本於工作規則及實際安排等規定，形成如何徵得勞工同意於國定假日工作的作業慣習，未違反勞基法第39條所定最低標準；以工作規則所設的休假、請假程序規範，並非就台鐵公司員工應受勞基法第4章各條文保障的勞動條件，作更為不利的規定，對集體休假活動的安排有其拘束力。

對工會成員集體休假活動的實際權利行使，最高行認為，並未全然依約、依法辦理，且與誠信原則不符，台鐵所為不構成不當勞動行為，改判工會、336人敗訴確定。

全案緣於，台鐵產業工會2017年春節期間發起依法休假活動，工會成員共有336人遭記過、或曠職處分。工會認為合法休假，台鐵構成不當勞動行為，提起訴願被駁回後，打行政訴訟。

