膠帶貼嘴、關小黑屋?林口某雙語幼兒園爆虐童 16支監視器畫面曝

房地產Youtuber「Ted」拍片驚爆，3歲女兒就讀新北市林口區某雙語幼兒園，遭幼教老師以封箱膠帶貼嘴巴，甚至打臉、關進小黑屋等不當管教。國民黨新北市議員蔡淑君今（8日）公布園方16台監視器的畫面與位置，強調對虐童霸凌事件零容忍！

平時專門討論房地產的網紅Ted，今天凌晨在YouTube上傳影片控訴，女兒最近夜裡常說夢話「不要打我的臉臉」，有其他同樣就讀林口某雙語幼兒園的孩子家長也表示，孩子目睹班上好幾個同學嘴巴都被貼膠帶，還有孩子半夜做噩夢哭喊「我不要」。

據悉，新北市政府教育局第一時間調查該校執業許可證明，發現他們只有補習班立案、幼兒園部分並未立案，已違反《幼兒教育及照顧法》第51條規定，已要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元。教育局表示，對任何形式的不當對待或體罰行為「零容忍」，倘經查屬實，依法最重裁罰60萬元。

在地議員蔡淑君今天在臉書公開園方16隻監視器的畫面和位置，表示已請相關單位說明處置作為，林口分局週二（7日）前往該幼兒園查訪後，已通報教育局、社會局、分局婦幼隊等相關單位，並完成線上通報社會安全網系統。分局也聯繫新北地檢署，前往幼兒園備份現存所有監視影像及近1年任職的教保員與學生名冊。另外，偵查隊已聯繫當事人，當事人與律師討論後已至分局報案，此案由偵查隊專責受理。

面對家長指控，幼兒園呂姓創辦人親上火線，相當委屈地說：「各位正義使者，你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？影片就是不從的結果呢？已經報警並主動找地方議員協助，應該不是加害人會做的吧！我們早已請警方協助，保存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，但死不看……就是硬要弄，我是能怎樣？」

