桃園副所長追酒駕誤擊斃乘客判國賠748萬 高院逆轉改判免賠

2020年3月間，時任桃園市警局八德派出所副所長曾沛恩，攔查可疑銀色轎車，並從後方連開5槍逮人。（資料照）

桃園市警局八德派出所時任副所長曾沛恩，5年前深夜追緝男子吳慶文駕駛的車輛，因吳男酒駕拒檢逃逸，並3度倒車衝撞警車，曾男因情況危急朝吳男車輛連開5槍嚇阻，意外擊中後座楊姓女乘客致中彈身亡，檢方依過失致死罪起訴曾男，但歷審均認定曾男用槍屬合理使用槍械範疇，並無過失，判無罪確定；民事部分，一審判應國賠748萬元，桃園市政府不服上訴，高等法院今轉改判桃園市政府、八德分局勝訴、免賠。可上訴。

高院判決指出，吳男2次倒車撞擊巡邏車，已屬對行使職務員警施以強暴行為，且可預見仍會高速行駛逃逸，可能危害公眾行人的人身安全，產生急迫危險情形，曾男下車欲逮捕吳男時，吳男又3次倒車，依曾男認知，無法排除吳男為逃追捕，在情急之下不惜倒車撞他，而危及其生命，因此依警械條例規定得使用警械。

另外，曾男射擊角度是向下射擊，且已將射擊位置壓低在車輛下方，而朝輪胎射擊，阻止吳男繼續前進，因車輛加速逃離等情況而吳擊楊女致命部位，乃吳男不當駕車逃離行為所致，認定曾男是在必要程度內開槍射擊，應已盡注意義務，其用槍未逾越必要程度，屬依法令的行為，無不法性，桃園市政府、八德分局均無國賠責任，均改判免賠。

2020年3月27日深夜11點多，曾沛恩執行巡邏勤務時，發現48歲吳慶文（所犯公共危險及妨害公務罪，由桃園地院另案審理）駕車搭載李姓、蕭姓男性友人以及楊姓女友人，見到警車卻慌張逃逸，警方示意攔查，吳男卻加速逃離，警方見狀追趕。

吳男駕車狂飆行經建國路442巷一處路口時，撞上前方建物牆面，因後方又有警車圍堵，吳為此踩油門倒車衝撞警車3次，撞出空隙後，欲駕車逃離現場。

曾男見狀，舉槍朝吳男駕駛的車輛後方連開5槍，其中2槍射入車輛後座，擊中坐右後方楊女左後背、大腿等處，楊女送醫搶救仍不治。檢方認定曾男用槍逾越比例原則，依過失致死罪嫌起訴。

桃園地院、高等法院審理都認為，吳男當時確有危險駕駛行為，已對用路人的生命、身體造成重大危害，另依據監視器影像、彈道重建報告及警械使用調查報告，認定子彈都是向下角度射擊，射擊目標並非駕駛人或乘客，而是輪胎，綜合認定，曾男用槍時機符合警械使用條例，未逾越必要程度，並無過失，判曾員無罪。全案上訴，最高法院仍判曾男無罪，全案確定。

民事方面，死者楊女的家屬提出國賠訴訟，桃園地院去年3月判決桃園市政府、八德分局共應國賠748萬多元。全案上訴高等法院。

