戰鬥機或芋頭？北捷踹飛逼讓座嬤 「Fumi阿姨」高EQ神回性別疑問

Fumi阿姨在北捷踹飛逼讓座老婦後，其IG粉絲已突破5.4萬。（本報合成，@fumika_chang/IG授權提供）

台北捷運優先席衝突事件延燒多日，當事人「長髮男」Fumi阿姨昨（7日）首度公開現身受訪，並還原事發經過。他以當天同款造型亮相，並親手發送三宅一生紙袋給媒體，舉止落落大方又極具個人特色，瞬間成為全場焦點。對於外界關注其性別一事，他幽默回應：「我是戰鬥機，請尊重我」、「有時候我的認同是火鍋裡的芋頭」，讓網友大讚高EQ又有梗。

自上月底事件爆發後，Fumi阿姨的IG追蹤人數飆升至5.4萬，成為網友口中的「北捷超人」。不少網友關注或好奇其性別，他也在Threads幽默回應：「在此跟大家解釋一下，我是戰鬥機，請尊重我」、「有時候我的認同是火鍋裡的芋頭」，隨即獲得網友盛讚，直言「完全不用去解釋」、「我們都是人類」、「你是最棒的戰鬥機」。

同時，也有網友整理懶人包還原事件脈絡，指出當時老婦人想坐有擋板、方便掛物的座位，手上的袋子裡裝著金屬物品，卻不斷揮擊Fumi阿姨。由於Fumi阿姨未立即回應，老婦誤以為他是外國人，轉而用英文開罵並指稱那是博愛座，才引發後續的爭執。

當對方揮袋攻擊時，Fumi阿姨用英文回嗆「You can try one more time」（你好膽再試一次），成為衝突名句。對此，Fumi阿姨也留言回應：「愛慘了，分析十分精闢，希望演算法趕快推給那些罵我為什麼坐深藍色的朋友們」。

Fumi阿姨受訪時也提到，老婦手上的袋子有鐵鉤，她一度擔心自身安全與三宅一生「台北101限定款」披肩被勾壞，才在連番被騷擾下出腳反擊。該款披肩為全台僅兩條的限量款，價值約新台幣4.4萬元。

