北市天水街工安意外!2勞工墜落攔截網 勞檢處勒令停工

圖為勞工墜落至2樓之磁磚攔截網。（台北市勞動局提供）

台北市天水街今（8日）發生一起工安意外，2名30至40歲作業勞工，因修繕外牆磁磚使用繩索不慎，墜落至2樓磁磚攔截網後，再墜落之1樓地面，傷者送醫無生命危險，持續留院觀察。勞動局表示，勞檢處對事故發生的事業單位予以部分停工處分，並要求立即改善，備妥復工計畫，向勞檢處申請復工審查合格後方能繼續作業。

本案施工單位使用繩索從事外牆磁磚修繕作業，研判現場係繩索固定於強度不足之不銹鋼水管上，造成鋼管整支遭拔斷，連帶使繫固於繩索上作業之勞工，自約8樓高處墜落至2樓磁磚攔截網後，再墜落之1樓地面。初判施工單位未依規定繫固於強度足夠之固定點，已違反職業安全衛生設施規則第225條第3項暨職業安全衛生法第6條第1項規定，可處3萬到30萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

勞動局長王秋冬呼籲，繩索作業為高風險之工作，雇主應確實按照職業安全衛生相關規定，於作業前規劃評估作業環境，並依規定檢點相關安全措施，方能使勞工安心、安全完成繩索相關作業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法